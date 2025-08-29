İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir’in evinin önünde savaş karşıtı protesto: 8 gözaltı

İsrail’de savaş karşıtı göstericilerin, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in önünde düzenledikleri protestoda 8 kişi gözaltına alındı.

İsrail’de Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılar protesto edildi. Savaş karşıtı göstericiler, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in Hod Hasharon'daki evinin önünde düzenlene protestoda Zamir’e hükümetin Gazze Şeridi'ni işgal planını uygulamayı reddetmesi çağrısında bulunuldu.

Göstericiler, "Gazze'nin işgaline karşısınız, reddetme zamanı geldi" yazılı pankart açarken, Zamir’in evine kırmızı boya attı.

Göstericiler, kırmızı boyanın "İsrail'in Gazze'yi işgal etmesi, rehineleri tehlikeye atması ve masumları öldürmesi halinde dökülecek kanı" sembolize ettiğini açıkladı. Polis, 8 göstericiyi gözaltına aldı.

NETANYAHU, ZAMİR’İN EVİNE DÜZENLENE BOYALI SALDIRIYI KINADI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Zamir'in evinin önünde düzenlenen protestoyu kınadı. Netanyahu, "İsrail Genelkurmay Başkanı, Hamas'ı yenmek, tüm rehinelerimizi geri getirmek için ahlaklı ve kararlı bir şekilde çalışıyor ve ona zarar vermeye yönelik her türlü girişim kınanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, kolluk kuvvetlerine protestonun faillerini adalete teslim etmeleri çağrısında bulundu.