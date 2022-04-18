İsrail güçleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı
İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde açtığı ateş sonucu 2 Filistinli ağır yaralandı.
İsrail güçleri Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti yakınlarında yer alan El-Yamun beldesine zorla girerek çok sayıda Filistinlinin evini bastı. Filistinlilerin tepki göstermesi üzerine İsrail askerleri göz yaşartıcı gaz dışında gerçek ve plastik mermi kullandı.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, El-Yamun beldesinde 2 Filistinlinin gerçek mermiyle vurulduğu ve yaralıların Cenin'deki İbni Sina Hastanesine nakledildiği belirtildi.
Açıklamada, biri baş ve boyun bölgesinden, diğeri sırtından vurulan yaralıların durumlarının kritik olduğu kaydedildi.
Fanatik Yahudilerin Hamursuz Bayramı nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları yapması, Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'da son günlerde gerginliğin tırmanmasına neden oldu. İsrail güçleri, 15 Nisan'da da Mescid'i Aksa'ya baskın düzenlemiş, çok sayıda Filistinliyi göz altına almıştı.
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