İsrail güvenlik kabinesi 'ikinci aşama'yı görüşecek

Yayınlanma: 16.02.2025 - 21:41

Güncelleme: 16.02.2025 - 21:41

İsrail Başbakanlığı, güvenlik kabinesinin yarın Gazze Şeridi’nde devam eden ateşkesin ikinci aşamasını ele almak üzere toplanacağını ve İsrail heyetinin müzakereler için Mısır’a gideceğini açıkladı.

İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının sona ermesine iki hafta kaldı. İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, güvenlik kabinesinin yarın Gazze Şeridi’nde devam eden ateşkesin ikinci aşamasını ele almak üzere toplanacağı bildirildi. Başbakanlık, ayrıca Başbakan Binyamin Netanyahu’nun İsrail heyetine yarın ateşkes anlaşmasıyla ilgili müzakereler için Mısır’ın başkenti Kahire’ye gitme talimatı verdiğini aktardı.