İsrail güvenlik kabinesi 'ikinci aşama'yı görüşecek
İsrail güvenlik kabinesi yarın Gazze ateşkesinin ikinci aşamasını görüşecek.
İsrail Başbakanlığı, güvenlik kabinesinin yarın Gazze Şeridi’nde devam eden ateşkesin ikinci aşamasını ele almak üzere toplanacağını ve İsrail heyetinin müzakereler için Mısır’a gideceğini açıkladı.
İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının sona ermesine iki hafta kaldı. İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, güvenlik kabinesinin yarın Gazze Şeridi’nde devam eden ateşkesin ikinci aşamasını ele almak üzere toplanacağı bildirildi. Başbakanlık, ayrıca Başbakan Binyamin Netanyahu’nun İsrail heyetine yarın ateşkes anlaşmasıyla ilgili müzakereler için Mısır’ın başkenti Kahire’ye gitme talimatı verdiğini aktardı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Fark kapanıyor, 4 parti barajı geçiyor!
- 'Erdoğan talimat verdi, Ali Erbaş durdurdu'
- Erdoğan, Özel'e açtığı davada kaybetti
- AKP'li milletvekilinden skandal sözler!
- Gazeteci Meral Kara Delen hayatını kaybetti
- 'Kral Kaybederse' dizisinin Kenan Baran'ı gerçekte kim?
- Devlet Bahçeli'den flaş 'TÜSİAD' çıkışı
- Başkana bu kez sendika binasında gözaltı
- Dokuz belediye başkanından Yavaş'a destek
- Hepsi 92 yaşındaki kadının midesinden çıktı!