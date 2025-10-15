İsrail-Hamas hattında yeni gerilim: Kimliği belirsiz cenaze

İsrail yönetimi, Hamas’ın dün gece teslim ettiği dört cenazeden üçünün kimliğini doğruladı.

Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Uriel Baruch, Tamir Nimrodi ve Eitan Levi’nin kimliklerinin Ulusal Adli Tıp Merkezi tarafından tamamlanan incelemeler sonucunda belirlendiği bildirildi.

Açıklamada, “İsrail hükümeti, Baruch, Nimrodi ve Levi ailelerinin ve hayatını kaybeden tüm rehinelerin yakınlarının derin acısını paylaşıyor” ifadeleri yer aldı.

DÖRDÜNCÜ CENAZENİN KİMLİĞİ BELİRSİZ

Teslim edilen dördüncü cenazenin ise İsrailli rehinelere ait olmadığı açıklandı.

İsrail ordusundan yapılan ayrı bir açıklamada, adli tıp kurumundaki incelemelerin sürdüğü ve kimliğin henüz doğrulanmadığı belirtildi:

“Ulusal Adli Tıp Enstitüsü’nde yürütülen incelemelerin tamamlanmasının ardından, Hamas’ın İsrail’e teslim ettiği dördüncü cenazenin herhangi bir rehineyle eşleşmediği tespit edilmiştir.”

Ordu, Hamas’a seslenerek, “Rehinelerin cenazelerinin eksiksiz olarak iadesi için gerekli tüm adımları atma” çağrısında bulundu.