İsrail: Hamas’ın finans sorumlusu öldürüldü

İsrail ordusu ile iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet, Hamas’ın üst düzey finans sorumlularından olduğu belirtilen Wissam Mustafa Hüseyin Taha’nın, Lübnan’ın kıyı kenti Sayda’da düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğünü açıkladı.
Açıklamada, Taha’nın Hamas adına dünya genelinde yüz milyonlarca dolarlık kaynak yaratılması sürecinde görev aldığı öne sürüldü.
İsrail tarafı, söz konusu ismin örgütün mali yapılanmasında kritik bir rol üstlendiğini savundu.
İsrail güvenlik kaynaklarına göre saldırı, pazar günü Lübnan’ın güneyindeki Sayda kentinde düzenlendi. Operasyonda Taha’nın yaşamını yitirdiği bildirildi.
Şin-Bet, Taha’nın Hamas’ın “bağış toplama yapılanması” içinde faaliyet yürüttüğünü ve bu yapının başındaki İssam Haşan’a bağlı olarak çalıştığını ileri sürdü.
İsrail tarafı, Taha’nın farklı ülkelerde Hamas adına yüz milyonlarca dolar topladığını iddia etti.
Açıklamada, toplanan bu paraların örgütün finansmanı, askeri kapasitesinin güçlendirilmesi ve silahlı kanatta yer alan mensupların maaşlarının ödenmesinde kullanıldığı savunuldu.
Şin-Bet, Hamas’ın mali faaliyetlerini yürüttüğü belirtilen yapılanmanın Sayda’daki ofislerinin de 6 Mart’ta düzenlenen bir saldırıda hedef alındığını açıkladı.