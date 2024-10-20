İsrail, Hamas lideri Sinwar’ın ailesiyle tünelde yürüdüğü görüntüleri paylaştı

Yayınlanma: 20.10.2024 - 11:19

Güncelleme: 20.10.2024 - 11:19

İsrail, Çarşamba günü düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Hamas lideri Yahya Sinwar’a ait yeni görüntüler yayınladı.

İsrail’in Gazze Şeridi’nde 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırılardan bir gün öncesine ait olduğu iddia edilen görüntülerde, Sinwar’ın aile üyeleriyle tünelde yürüdüğü görüldü.

Sinwar’ın 2 çocuk ve 1 kadınla birlikte çanta taşırken görüldüğü videoda, Hamas liderinin daha fazla çanta ve su şişesi taşımak için tünelde birkaç tur attığı anlar yer aldı.

İsrail Ordusu, görüntülerin birkaç ay önce bulunduğunu açıkladı.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu 18 Ekim'de, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın Gazze Şeridi'nde düzenlenen bir operasyon sırasında öldürüldüğünü duyurdu. İsrail makamları bu haberi doğruladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ne saldırıların devam edeceğini vurgularken, ABD Başkanı Joe Biden ise Hamas'ın artık 7 Ekim'deki gibi bir saldırı düzenleme kapasitesinin olmadığını öne sürdü.

YAHYA SİNVAR KİMDİR?

Yahya Sinvar, Filistin'deki Hamas hareketinin üst düzey liderlerinden biridir ve özellikle yaşamının son dönemlerinde, Gazze Şeridi'nde önemli bir siyasi ve askeri rol oynamıştır.

1962 yılında Gazze'de doğan Sinvar, Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın kurucularından biri olarak bilinir. Sinvar, İsrail'e karşı birçok silahlı direniş operasyonunda rol oynamıştır ve Hamas'ın, İsrail'e yönelik sert politikalarını destekleyen bir figür olarak öne çıkmıştır.

Sinvar, 1980'lerin sonlarında İsrail'e karşı faaliyetlerinden dolayı tutuklanmış ve İsrail'de uzun bir süre hapis yatmıştır. 2011 yılında Gilad Şalit anlaşması kapsamında serbest bırakılan binlerce Filistinli tutuklu arasında yer almıştır.

Sinvar, serbest bırakılmasının ardından, Hamas'ın askeri ve siyasi yönetiminde etkili bir lider haline gelmiştir.

2017 yılında Hamas'ın Gazze'deki siyasi lideri seçilen Sinvar, bu görevi sırasında Hamas'ın hem siyasi kanadını hem de askeri operasyonlarını yönlendiren bir figür olmuştur.