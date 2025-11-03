İsrail hapishanesinde Filistinli esire tecavüzü ortaya çıkaran başsavcı gözaltına alındı

İsrail’de, Sde Teiman askeri hapishanesinde Filistinli bir esire yönelik cinsel işkence olayını gündeme taşıyan Başsavcı Yerushalmi’nin gözaltına alınması tepkilere neden oldu.

Polisten yapılan yazılı açıklamada, görüntülerin basına sızdırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Başsavcı Yerushalmi’nin dün gece gözaltına alındığı bildirildi. Açıklamada, Yerushalmi ile birlikte kimliği açıklanmayan bir İsraillinin daha gözaltına alındığı ve her iki ismin de bugün mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.

Aşırı sağcı İsrailli bakanların hedefi haline gelen Yerushalmi, üzerindeki baskılar nedeniyle geçen hafta istifa etmişti.

SDE TEİMAN HAPİSHANESİNDEKİ TECAVÜZ OLAYI

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İsrail Askeri Savcılığının elinde askerlerin cinsel işkence yaparken Filistinli esirin etrafını sardığı ve gözaltı merkezindeki kameralardan saklamaya çalıştığı görüntüleri yayımlamıştı.

Sde Teiman gözaltı merkezinde geçen yıl Filistinli esire karşı kötü muamelede bulunan askerler hakkında "işkence, sapkınlık, vücut bütünlüğünü bozma girişimi" gibi suçlardan soruşturma başlatılmış, 9 askerin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Bu haberler üzerine Temmuz 2024'te aşırı sağcı bir grup, gözaltı merkezinin önünde toplanarak gösteri düzenlemişti.

Şüpheli askerlerin gözaltına alınacağı sırada, aralarında milletvekillerinin de bulunduğu aşırı sağcılar Sde Teiman askeri üssüne baskın gerçekleştirmişti.

Yargılanan İsrailli askerler hakkında hâlâ herhangi bir ceza açıklanmadı.