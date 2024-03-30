İsrail heyeti, Hamas ile esir takası ve Gazze'de ateşkes müzakerelerini görüşmek için Mısır'a gidecek

İsrailli heyetin, Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası ve Gazze'de ateşkes için müzakereler kapsamında yarın Mısır'a gideceği bildirildi.

AA
Yayınlanma: 30.03.2024 - 20:37
İsrail heyeti, Hamas ile esir takası ve Gazze'de ateşkes müzakerelerini görüşmek için Mısır'a gidecek
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İsrail kamu yayın kuruluşu KAN'ın haberine göre, ABD, Mısır ve Katarlı yetkililer yarın İsrail ile Hamas arasında esir takası ve ateşkes müzakerelerini ilerletmek için geliştirilen çerçeveyi tartışmak üzere bir araya gelecek.

Tel Aviv'den bir heyet de Hamas ile esir takası ve Gazze'de ateşkes için müzakereler kapsamında yarın Mısır'a hareket edecek.

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDA ATEŞKES VE ESİR TAKASI İÇİN DOLAYLI MÜZAKERE

Mossad Başkanı David Barnea liderliğindeki İsrail heyeti, esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin müzakerelerin yeni turu için 19 Mart'ta Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

İsrail basını, Mossad Başkanı liderliğindeki İsrail heyetinin Doha'ya ulaşmasıyla birlikte Hamas ile Tel Aviv arasında esir takası müzakerelerinin resmen başladığını duyurmuştu.

İsrail heyetinde, İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar ve İsrail ordusunda kaçırılan ve kayıp kişiler dosyasının sorumlusu Nitzan Alon'un de yer aldığı belirtilmişti.

Haaretz gazetesi, İsrail'in ateşkes ve esir takasına ilişkin müzakereleri arabulucular olmaksızın doğrudan Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ile yapacağını öne sürmüştü.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, müzakerelerin yaklaşık iki hafta sürebileceği kaydedilmişti.

İsrail basınında Tel Aviv heyetine başkanlık eden Mossad Başkanı David Barnea'nın aynı gün ülkesine döndüğü haberleri yer almıştı.


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