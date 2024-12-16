İsrail hükümeti, Golan Tepeleri planını onayladı

Yayınlanma: 16.12.2024 - 10:23

Güncelleme: 16.12.2024 - 10:23

İsrail'de kabine, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki nüfusu iki katına çıkaracak 11 milyon dolar tutarındaki planına oybirliğiyle onay verdi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu para eğitim, yenilenebilir enerji, bir öğrenci köyünün kurulması ve yeni sakinleri kabul etme planına harcanacak.

Netanyahu, İsrail'in 1967'deki Altı Gün Savaşı sırasında ele geçirdiği ve uluslararası hukuka göre yasa dışı olarak işgal altında kabul edilen Golan Tepeleri'ndeki nüfusu iki katına çıkarmak istediğini kaydetti.

HTŞ öncülüğündeki silahlı grupların 61 yıllık Baas rejimini devirmesinin ardından İsrail'in, Suriye sınırında “yeni bir cephe” açıldığı için bu hamlenin gerekli olduğunu söyleyen Netanyahu, şunları kaydetti:

“Golan Tepelerini güçlendirmek İsrail Devletini güçlendirmek demektir. Ve özellikle şu anda çok önemlidir. Onu elimizde tutmaya, geliştirmeye ve yerleştirmeye devam edeceğiz.”

Golan Tepeleri'nde tahminen 20 bin kişiye ev sahipliği yapan 30'dan fazla İsrail yerleşimi bulunmaktadır. Bu yerleşimler uluslararası hukuka göre yasadışı kabul ediliyor ve İsrail buna itiraz ediyor.

ARAP ÜLKELERİNDEN TEPKİ

Suudi Arabistan, İsrail'in Golan Tepeleri'ne yönelik yeni planını Suriye'ye karşı bir “sabotaj” olarak niteledi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, “Suriye'de güvenlik ve istikrarı yeniden tesis etme fırsatlarının devam eden sabotajının” bir parçası olarak nitelendirdiği planı “kınadığını ve kınanması gerektiğini” ifade etti.

Katar, İsrail'in açıklamasının “İsrail'in, Suriye topraklarına yönelik bir dizi saldırganlığının yeni bir bölümü ve uluslararası hukukun açık bir ihlali” olduğunu ileri sürdü.

Birleşik Arap Emirlikleri ise bu girişimin “bölgedeki gerilimi daha da tırmandırma tehdidi taşıdığını” belirterek, “Bu karar işgali genişletmeye yönelik kasıtlı bir çabadır ve uluslararası hukuka aykırıdır” açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz hafta İsrail, Suriye ordusunun silah mevzileri, füzeler, hava savunma sistemleri, hava kuvvetleri ve donanma hedefleri de dâhil olmak üzere stratejik askeri kabiliyetlerini imha etmek ve bunların İsrail'e karşı kullanabilecek ya da Lübnan'daki Hizbullah'a verebilecek düşman unsurların eline geçmesini önlemek amacıyla Suriye'ye yönelik büyük bir saldırı başlattı.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail'in sınır bölgesinin “yanlış ellere geçmesini önlemek” amacıyla orduya önümüzdeki kış aylarında Hermon Dağı'nın Suriye tarafında kalmaya hazırlanma talimatı verdiğini söylemişti.

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan “Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması” ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.