İsrail ile Fas arasında bir ilk: İsrail Genelkurmay Başkanı Kohavi Rabat'a gitti

19 Temmuz 2022 Salı, 14:40

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Aviv Kohavi, üç gün sürecek ziyaret için pazartesi akşamı Fas'ın başkenti Rabat'a ulaştı.

Kohavi'nin, Rabat ziyareti kapsamında Fas Savunma Bakanlığı'ndan sorumlu Bakan Abdullatif Ludeyi, Kraliyet Ordusu Genel Müfettişi Korgeneral Bilhayr Faruk ve diğer güvenlik yetkilileriyle görüşeceği aktarıldı.

İsrail ordusunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kohavi'nin Fas ziyareti "iki ülke için tarihi bir gelişme" şeklinde tanımlandı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberinde, "Kohavi'nin, Rabat temasları kapsamında, karşılıklı askeri ve güvenlik ilişkilerini geliştirmek ve İran'ın bölgedeki nüfuzunu azaltmak için bölgesel iş birliği konularını ele alacağı" paylaşıldı.

Haaretz gazetesinin haberine göre, 2020'de iki ülke arasında varılan diplomatik ilişkilerin tesisine ilişkin anlaşmanın ardından Fas, Temmuz 2021'de İsrail'deki ortak komando askeri tatbikatına katıldı.

İki ülke arasında Kasım 2021'de askeri ve güvenlik iş birliği mutabakat muhtırası imzalandığına dikkati çekilen haberde, Fas'tan yüksek rütbeli askerlerin bir yıllık ortak çalışma programını görüşmek üzere geçen ay İsrail'e geldiği aktarıldı.