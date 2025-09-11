İsrail'in Doha saldırısının perde arkası: 'ABD radarları hareketliliği tespit etti' iddiası

İsrail Hava Kuvvetleri, 9 Eylül'de Katar’ın başkenti Doha’ya yönelik bir hava saldırısı düzenledi. Operasyonun hedefinde, 7 Ekim saldırılarının planlayıcısı olduğu iddia edilen Hamas yöneticileri vardı.

Saldırı, başkent Doha'nın merkezi sayılan West Bay bölgesinde, birçok yabancı elçilik ve konutun bulunduğu 'diplomatik merkezde' gerçekleşti. Yerel saatle 15.00 civarında başlayan saldırı sırasında, Doha’nın dört bir yanından yüksek patlama sesleri duyuldu.

Öte yandan, saldırının asıl hedefi olan Hamas yöneticilerinden Halil el-Hayya saldırıdan sağ kurtuldu. El-Hayya, Hamas’ın yurtdışı siyasi yapılanmasında en etkili isimlerden biri olarak biliniyor ve aynı zamanda örgütün müzakere heyetinde yer alıyor. Saldırı sırasında Doha’da bulunan diğer Hamas Siyasi Büro üyelerinin de hayatta kaldığı Hamas kaynaklarınca duyuruldu.

"RADARLAR TESPİT ETTİ"

Washington'dan Arap basınına gelen bilgilere göre, İsrailliler Amerikalılara 'Hamas'a karşı bir operasyon yapacaklarını' bildirmiş, ancak hedefin ne olduğunu veya yerini belirtmemişti.

Riyad merkezli Al Arabiya, ABD Merkez Komutanlık (CENTCOM) bölgesindeki radarlar ve gözetleme cihazlarının, saldırıdan dakikalar önce hava hareketlerini tespit ettiğini öne sürdü.

Haberde yer alan iddialara göre, İsrail tarafı Amerikalılara, "Uçakların İsrail'e ait olduğunu ve bunlara dokunulmaması gerektiğini" bildirdi. Askeri komutanlık, Beyaz Saray'ı, İsrail kuvvetlerinin Hamas karargahına saldırısından sadece 'dakikalar önce' bilgilendirdi.

Saldırı sonrasında, Katar'da bulunan Birleşik Krallık'a ait tanker uçaklarının, Katar'ı vuran İsrail'e ait tanker uçaklarına yakıt ikmali yaptığı ortaya çıktı. Bu durum, türünün ilk örneği olarak tarihe geçti.

BEYAZ SARAY HAREKETE GEÇTİĞİNDE...

Kaynaklara göre, "Beyaz Saray harekete geçip görüşmelere başladığında operasyon zaten devam ediyordu." Bu durum, ABD yönetiminde iki ana nedenden dolayı büyük öfkeye yol açtı.

İlk neden: Operasyon ve detayları Washington'a önceden bildirilmemiş, İsrailliler sadece Hamas'a saldırı düzenleyeceklerini söylemekle yetinmişti.

İkinci neden: "Operasyon, ABD yönetimini dost bir ülke olan Katar karşısında son derece utanç verici bir duruma düşürdü."

TRUMP'IN TEPKİSİ

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Doha'yı vurma kararından 'memnun olmadığını' açıkça belirtti. ABD'li yetkililer, Trump'ın bu kararı 'akıllıca olmayan bir karar' olarak nitelendirdiğini aktardı.

Atlantic dergisine konuşan ABD yetkilileri, Trump ve danışmanlarının, Doha'daki Hamas karargahına yönelik İsrail saldırılarından dolayı şiddetle öfkelendiklerini belirtti.

Al Arabiya'ya göre, Trump'ın bazı yardımcıları, Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda Beyaz Saray'da sürdürülen çalışmaları sabote etmek istediğine inanıyor.

Öte yandan, bir ABD yetkilisi, Trump'ın Netanyahu'nun tek taraflı hareketleri nedeniyle artan bir hayal kırıklığı yaşadığını, Başkan'ın saldırıyı İsrail'den değil Pentagon'dan öğrendiği için şiddetle öfkelendiğini açıkladı.

NETANYAHU'YA 'SİYASİ BEDEL' UYARISI

Al Arabiya'ya konuşan üst düzey bir İsrailli yetkili, "Şayet saldırıda Hamas'ın üst düzey liderleri öldürülemediyse, Netanyahu siyasi bir bedel ödemeye hazır olmalı" dedi.

Diğer bir İsrail yetkilileri ise, Doha bombardımanından herhangi bir stratejik fayda elde edilmediğini ve söz konusu saldırının, 'esirlerin yakın zamanda serbest bırakılmamasını neredeyse garanti altına aldığını' belirtti.

SALDIRIYA TEPKİLER

Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Çarşamba akşamı İsrail'in Doha'da Hamas liderlerine suikast girişiminin Gazze Şeridi'ndeki rehineler konusunda ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda uyardı.

İsrail ise geniş çaplı uluslararası kınama kampanyasına rağmen, hareket liderlerini nerede bulursa oralarda takip etmeye devam edeceğini yineledi.

Bu gelişme, bölgedeki hassas diplomatik dengeleri ve devam eden esir müzakere sürecini ciddi şekilde etkileyebilir.