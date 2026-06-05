İsrail’in, İran’a karşı Azerbaycan’da gizli üs kurduğu iddia edildi

İsrail’in, İran’la savaş sırasında Azerbaycan’ın güneyinde özel askeri birlikler ve istihbarat unsurları konuşlandırdığı öne sürüldü.

CNN’e konuşan kaynaklara göre İsrail, İran’a yönelik operasyonlarda Azerbaycan’ın yanı sıra Irak, BAE ve Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland’daki gizli noktalardan da yararlandı.

CNN’in haberine göre İsrail güçleri, İran sınırına yakın güney Azerbaycan’daki bazı noktalarda görev yaptı. Bu noktaların, İran’ın Tebriz kentine yaklaşık 100 kilometre mesafede bulunduğu belirtildi.

Azerbaycan’ın Washington Büyükelçiliği ise iddiaları reddederek, “Azerbaycan topraklarının üçüncü ülkelere karşı operasyonlarda kullanıldığı yönündeki temelsiz iddiaları kesin biçimde reddediyoruz” açıklamasını yaptı.

'KOMANDO VE MOSSAD UNSURLARI SAHADAYDI' İDDİASI

Haberde, konuşlandırılan birlikler arasında İsrail özel operasyon güçleri, helikopter destekli muharip arama-kurtarma birlikleri ve Mossad personelinin bulunduğu öne sürüldü.

Kaynaklara göre bu unsurlar, istihbarat toplama ve insansız hava aracı operasyonlarında görev aldı.

CNN’e konuşan kaynaklar, İsrail’in savaş sırasında İran’ın kuzey, güney ve batı hattında çeşitli gizli askeri noktalar oluşturduğunu belirtti.

Bu noktaların, İsrail’e İran içindeki hedeflere yönelik saldırılarda daha geniş operasyon menzili sağladığı ileri sürüldü.

BAKÜ-TEL AVİV HATTI

Haberde, İsrail’in uzun süredir Azerbaycan’ı İran’a karşı stratejik ortak olarak gördüğü ifade edildi. Azerbaycan’ın İsrail’e petrol sağladığı, İsrail’in de Bakü’ye gelişmiş silah sistemleri sattığı belirtildi.

İsrail ve Azerbaycan arasındaki askeri ve istihbari işbirliğinin özellikle düşük profilli yürütüldüğü değerlendirmesine yer verildi.