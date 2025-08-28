İsrail’in Şam kırsalındaki indirme operasyonunun sırrı: “Dinleme ve gözetleme cihazları...”

Suriyeli bir hükümet kaynağı, bölgede dinleme ve gözetleme cihazları bulunduğunu ve bunlara müdahale edilirken İsrail’in hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Kaynağın aktardığına göre, 26 Ağustos’ta Suriye ordusuna bağlı birlikler Cebel el-Mani çevresinde devriye gezerken çeşitli gözetleme ve dinleme cihazlarına rastladı.

Al Arabiya'da yer alan habere göre, ekipler bunları etkisiz hale getirmeye çalışırken İsrail hava kuvvetleri bölgeyi bombaladı. Saldırıda askerler yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu ve bazı askeri araçlar imha edildi.

İsrail’in hava saldırıları ve insansız hava araçları, dün akşam saatlerine kadar bölgeye giriş çıkışları engelledi. Suriyeli birlikler daha sonra uygun silahlarla bazı cihazları imha edip hayatını kaybeden askerlerin cenazelerini bölgeden çıkardı.

HELİKOPTERLER VE HAVA İNDİRME

Ardından İsrail, yoğun keşif uçuşları eşliğinde yeni saldırılar düzenledi ve bölgeye indirme operasyonu başlattı. Fransız haber ajansına (AFP) göre, dört İsrail helikopteri düşük irtifada Şam kırsalındaki Kesve (Kisweh) bölgesi üzerinde uçtu. Helikopterlerden indirilen paraşütlü birlikler, bölgede arama ve inceleme yaptı.

Bir askeri kaynağa göre, bölgede hâlâ bazı ekipmanların bulunduğu düşünülüyor. Bunların, geçmişte Beşar Esad döneminde burada konuşlanmış İran destekli gruplar tarafından bırakılmış olabileceği değerlendiriliyor.

İSRAİL OPERASYONLARINI ARTIRDI

Son iki gün içinde İsrail, Şam kırsalındaki Kesve ve stratejik öneme sahip Cebel el-Mani bölgelerine yoğun saldırılar düzenledi. Bu bölgeler, özellikle Esad yönetimi döneminde İranlı milislerin en önemli askeri üsleri olarak kullanılıyordu.

Eski rejimin devrilmesinden bu yana İsrail, Suriye’nin güneyindeki operasyonlarını artırmış durumda. İki ülke arasında güvenlik anlaşmasına yönelik görüşmeler sürse de İsrail hava saldırıları devam ediyor.