İsrail’in Suriye’de bombaladığı tesiste nükleer izler bulundu

Birleşmiş Milletler’in (BM), nükleer denetim kurumu olan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), 2007’de İsrail’in Suriye’nin doğusundaki Deyrizor’da bombaladığı tesisle ilgili yeni bulgulara ulaştı.

Pazartesi günü, üye devletlere sunulan gizli rapora göre, yapılan incelemelerde, tesisten alınan örneklerde önemli miktarda uranyum izine rastlandı.

GİZLİ REAKTÖR ŞÜPHESİ

Suriye’nin eski lideri Beşar Esad döneminde hükümet, söz konusu yapının sıradan bir askeri üs olduğunu savunmuştu. Ancak UAEA, 2011’deki raporunda tesisin "büyük ihtimalle gizlice inşa edilen ve Suriye yönetiminin bildirmesi gereken bir nükleer reaktör" olduğunu açıklamıştı.

Geçen yıl yeniden başlatılan soruşturmada ajans, Deyrizor ile bağlantılı olduğu öne sürülen üç farklı noktadan çevresel örnek aldı. Bunlardan birinde bulunan uranyum parçacıklarının 'antropojenik', yani kimyasal işlem sonucu üretilmiş ancak 'zenginleştirilmemiş' olduğu belirlendi.

ŞAM, İŞBİRLİĞİNE AÇIK

Raporda, “Mevcut Suriye makamlarının, söz konusu uranyum izlerinin varlığını açıklayabilecek herhangi bir bilgiye sahip olmadıkları" belirtildi. Haziran ayında, ajansa yeniden erişim izni verildiği, bu sayede UAEA’nın söz konusu tesiste yeni örnekler alabildiği belirtildi.

Aynı ay içerisinde UAEA Başkanı Rafael Grossi ile Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara arasında yapılan görüşmede, Şam yönetimi 'tam şeffaflık' içinde işbirliği yapmayı kabul etmişti. Grossi, birkaç ay içinde Deyr ez-Zor’a dönerek daha fazla analiz yapmayı, belgeleri incelemeyi ve dönemin yetkilileriyle görüşmeyi talep etti.

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Reuters'ta yer alan habere göre UAEA, Deyrizor’u ziyaret etmeyi planladığını ve alınan diğer çevresel örneklerin analizlerinin sürdüğünü açıkladı.

Raporda, “Bu süreç tamamlandığında ve sonuçlar değerlendirildiğinde, Suriye’nin geçmiş nükleer faaliyetleriyle ilgili bekleyen güvenlik konularını açıklığa kavuşturma ve çözme, böylece meseleyi kapatma fırsatı doğacak” denildi.