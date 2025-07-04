İsrail’in Tahran’da sivilleri hedef aldığı görüntüler ortaya çıktı

İran ile İsrail arasında yaşanan karşılıklı füze saldırıları 24 Haziran'da sona ermişti. Tahran yönetimi, sivil yerleşimlerin İsrail tarafından hedef alındığı görüntüleri paylaşmaya devam ediyor.

Fars Haber Ajansı tarafından servis edilen güvenlik kamerası görüntülerinde, trafik ışıklarında bekleyen araçlar ve yayalar görülürken bir anda bir binanın orta katlarında patlama oluyor, birkaç saniye sonra ise trafik ışıklarında bekleyen araçların arasına bir füze düştüğü görülüyor.

"DOĞRUDAN SİVİLLER HEDEF ALINDI"

Tahran’ın Tecriş semtindeki Kudüs Meydanı’nda gerçekleşen olayda füzenin patlamasının ardından araçlar havada uçuşuyor, asfalt tabakaları, ağaçlar ve aydınlatma direkleri çevredeki araçlar ile yoldan geçen sivillerin üstüne düşüyor. Kudüs Meydanı, kentte yoğun araç ve yaya trafiğine sahip bir konum olarak biliniyor.

İranlı yetkililer yaptıkları açıklamalarda, güpegündüz gerçekleştirilen saldırılarda doğrudan siviller ve kentin altyapısının hedef alındığını, Kudüs ile Tecriş meydanlarında yoğun hasar ve can kaybı oluştuğunu bildirdi.