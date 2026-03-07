İsrail’in vurduğu havalimanı: 'Tahran’ın ilk gerçek uluslararası kapısı'

İran devlet medyası, İsrail’in başkent Tahran’a düzenlediği hava saldırılarının ardından Mehrabad Havalimanı’nda yangın çıktığını bildirdi.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde havalimanı çevresinde alevlerin yükseldiği görüldü.

1938 yılında açılan Mehrabad Havalimanı, Tahran’ın merkezine yakın konumda bulunuyor ve İran hükümetine ait.

Uzun yıllar ülkenin en yoğun havalimanı olarak hizmet veren tesis, bugün de özellikle iç hat uçuşları için kritik bir merkez konumunda.

2004 yılından bu yana uluslararası uçuşların büyük bölümü şehir dışındaki İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı’na yönlendirilmiş olsa da Mehrabad, İran iç hat trafiğinde önemli rol oynamaya devam ediyor.

Yangın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Tahran’a yönelik “geniş çaplı bir saldırı dalgası” başlattığını duyurdu.

Bir dönem İran’ın ana uluslararası havalimanı olan Mehrabad, birçok Tahranlı için duygusal bir anlam da taşıyor.

CNN’e konuşan sık seyahat eden bir yolcu, havalimanını “Tahran’ın ilk gerçek uluslararası kapısı” olarak tanımlayarak, geçmişte ailelerin burada yolcuları karşılayıp uğurladığı anıları hatırladığını söyledi.

Kaynaklara göre eski yapısına rağmen Mehrabad, uzun yıllar boyunca İran havacılığının en prestijli ve hareketli merkezlerinden biri olarak görülüyordu.