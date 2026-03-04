İsrail, İran'a yönelik saldırıları genişletiyor: Körfez ülkeleri de devreye girebilir

Cumhuriyet Gazetesi Logo
4.03.2026 15:34:00
Dış Haberler Servisi
İsrail ordusunun İran’a yönelik askeri operasyonları en az bir ila iki hafta daha sürdürmeyi planladığı bildirildi. İsrail basınında yer alan bilgilere göre Tel Aviv yönetimi, İran’daki askeri ve stratejik hedeflere yönelik saldırılarını genişletmeyi hedefliyor.

The Times of Israel’in aktardığına göre İsrail ordusu, İran’a yönelik askeri operasyonların en az bir ila iki hafta daha devam etmesini planlıyor.

İsrail’in hedefinin İran yönetimine ait askeri ve stratejik tesisleri sistematik biçimde zayıflatmak olduğu ifade ediliyor.

Bu kapsamda önümüzdeki günlerde binlerce hedefin daha vurulmasının planlandığı belirtiliyor.

İsrail ordusundaki bazı yetkililer, İran saldırılarının hedefi olan Körfez ülkelerinin çatışmalara daha aktif biçimde katılabileceğini değerlendiriyor.

Şu anda Körfez ülkeleri çoğunlukla savunma pozisyonunda bulunuyor ve İran’dan atılan balistik füzeler ile insansız hava araçlarını kendi hava savunma sistemleriyle düşürüyor.

