İsrail: İran, araştırma ve üretim alanında bilgi birikimine sahip

17 Mayıs 2022 Salı, 14:51

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, ülkedeki Reichman Üniversitesi'nde düzenlenen bir panelde konuştu.

Benny Gantz, İran'ın araştırma ve üretim alanında dönüşü olmayan bilgi ve deneyim birikimini sürdürdüğünü söyledi.

Gantz, İran'ın halihazırda 1000 gelişmiş santrifüj üretimi ve montajını tamamlamaya çalıştığını belirterek, "İran ilk bombanın yapımına yetecek bileşenleri toplamaya birkaç hafta uzaklıkta. Yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş 60 kilogram uranyuma sahip. Uranyum metali de yüzde 20 oranında zenginleştirilen maddeden üretilebiliyor" dedi.

'İRAN İLE MÜCADELE ULUSLARARASI DÜZEYE ÇIKTI'

Benny Gantz, İran'ın aynı zamanda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın tesislerine ulaşmasını engellediğini aktararak, "Natanz Nükleer Tesisinin de bunlara dahil olduğunu" dile getirdi.

Gantz, İran'la mücadelenin bölgesel ve uluslararası düzeye çıktığına işaret ederek, İran'ın bölgedeki uzantılarının petrol sahaları ve havalimanlarına da saldırılar düzenlediğine vurgu yaptı.

'İRAN MİLİSLERİNİN ELİNDEKİ SİLAHLAR ARTIŞ GÖSTERİYOR'

Benny Gantz, İran'ın hassas silahlarını Suriye'ye taşımasına izin vermeyeceklerini söyleyerek, İran'a bağlı Irak ve Yemen'deki grupların elindeki silahların da geçen yıl arttığını sözlerine ekledi.

Mevkidaşı Lloyd Austin ile görüşmek üzere yarın ABD'ye gitmesi beklenen Gantz, İran'ın sahip olduğu uzun menzilli stratejik silahlarda geçen yıl artış yaşandığına dikkati çekti.