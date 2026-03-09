İsrail, İran’ın iç bölgelerini vurdu, İran'dan misilleme gecikmedi!

İsrail ordusu pazartesi günü yaptığı açıklamada İran’ın orta kesimlerinde yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu. Telegram üzerinden yapılan açıklamada, “İran rejimine ait altyapıya yönelik ek saldırılar başlatıldığı” duyuruldu.

İsrail ordusuna göre saldırılarda, Balistik füze fırlatma platformları, iç güvenlik güçlerinin karargâhları ve Besic (Basij) milislerinin tesisleri hedef alındı.

Açıklamada özellikle İsfahan’daki iç güvenlik karargâhının vurulduğu ifade edildi.

İran basını ise İsfahan kentinde, Tahran’ın bazı bölgelerinde ve ülkenin kuzeybatısındaki Zencan kentinde şiddetli patlamalar yaşandığını bildirdi.

Güneyde bulunan Bender Abbas hava üssünün de iki füzeyle hedef alındığı ve bölgede güçlü patlamaların meydana geldiği aktarıldı.

Ayrıca Tahran’ın güneybatısındaki Şehr-i Rey bölgesi de saldırıların hedefleri arasında yer aldı.

İRAN ORDUSUNDAN AÇIKLAMA

İran Genelkurmay Başkanlığı saldırıların ardından sert bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Komutanımız Mücteba Hamaney’in emri altında, Amerika ve tüm diğer düşmanları bize karşı gerçekleştirdikleri saldırılarda dolayı pişman edeceğiz.

İran Devrim Muhafızları da yeni lider olarak ilan edilen Mücteba Hamaney’e bağlılık açıklaması yaptı.

Devlet medyasında yayımlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Devrim Muhafızları, Yüce Lider’in güçlü askeri kolu olarak Mücteba Hamaney’in emirlerini yerine getirmeye ve Uzmanlar Meclisi’nin seçimini desteklemeye hazırdır.

İRAN'DAN İSRAİLE YENİ SALDIRILAR

Öte yandan İran’ın daha önce İsrail’e yeni füze saldırıları düzenlediği bildirildi.

Al Arabiya'ya göre Kiryat Şmona ve çevresi ile Yukarı Celile bölgesinde alarm sirenleri çaldı.

Savaşın bölgeye yayılmasıyla birlikte ayrıca, Körfez ülkeleri de İran kaynaklı saldırı girişimleriyle karşı karşıya kaldı.

Bahreyn yönetimi, Sitra Adası’na yönelik İran İHA saldırısında 32 kişinin yaralandığını açıkladı.

Katar’ın başkenti Doha’da patlama sesleri duyulduğu bildirildi. Katar Savunma Bakanlığı ise füze saldırısının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu.

Kuveyt Savunma Bakanlığı da ülkenin balistik ve seyir füzeleri ile İHA’lardan oluşan yeni bir saldırıya maruz kaldığını açıkladı. Yetkililere göre Kuveyt’e 7 füze ve 5 insansız hava aracı yöneltildi, ancak hava savunma sistemleri tarafından engellendi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ise ülkenin güneydoğusundaki Şeybe petrol sahasına yönelen iki İHA’nın düşürüldüğünü bildirdi.

SAVAŞ NE KADAR SÜRECEK?

Öte yandan, İsrail ordusunun değerlendirmelerine göre İran’a karşı yürütülen savaşın en az bir ay daha sürebileceği belirtiliyor. Bu değerlendirme İsrail basınından Yediot Ahronot gazetesinde yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump da daha önce yaptığı açıklamada, "İran’daki hedeflere ulaşmanın haftalar sürebileceğini" söylemişti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise operasyonların planlandığı şekilde ilerlediğini belirterek, “Tahran’a yönelik saldırılarımız daha da yoğunlaşacak” ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları ise dün yaptığı açıklamada savaşı sürdürmeye hazır olduklarını belirterek, mevcut askeri kapasitenin en az altı ay sürecek bir çatışmayı destekleyebileceğini savundu.