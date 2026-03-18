İsrail, İran İstihbarat Bakanı’nı hedef aldı

İsrail ordusunun, İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib’i Tahran’da gece düzenlenen hava saldırısında hedef aldığı öne sürüldü.

Saldırı iddiası ilk olarak İran International tarafından gündeme getirilirken, bir İsrailli yetkilinin de operasyonun hedefini doğruladığı bildirildi.

Operasyonun başarılı olup olmadığı ya da Hatib’in akıbetine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, İsrail’in saldırının sonuçlarını değerlendirmeyi sürdürdüğü belirtildi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ve Devrim Muhafızlarına bağlı Besic Güçleri komutanı Gulam Rıza Süleymani'nin, dün İsrail saldırısında öldüğü bildirilmişti.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.