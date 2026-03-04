İsrail, İran’la savaşı ne kadar sürdürebilir?

İsrail ve ABD’deki siyasi liderler, İran’a karşı yürütülen yüksek yoğunluklu savaşın haftalar boyu sürebileceğine işaret ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, uzun süreli bir savaşın ABD için sorun olmayacağını ve Amerikan ordusunun uzun soluklu bir çatışmayı sürdürebilecek kapasiteye sahip olduğunu öne sürüyor.

Ancak analistlere göre, İsrail için durum daha karmaşık.

Gazze’de yürütülen savaş, Lübnan ile Suriye’deki operasyonlar ve İran’la daha önce yaşanan çatışmaların ardından uzun süreli bir savaşın ekonomik ve askeri maliyeti İsrail için çok daha ağır olabilir.

İSRAİL YOĞUN SALDIRI ALTINDA

İsrail’in cumartesi günü İran’a saldırmasının ardından ülke yoğun füze ve insansız hava aracı saldırılarına maruz kaldı. Bu saldırılar, ülke genelinde sık sık hava saldırısı sirenlerinin çalmasına, okulların kapanmasına ve on binlerce yedek askerin seferber edilmesine neden oldu.

Haifa ve Tel Aviv gibi büyük şehirler sürekli saldırı tehdidi altında kalırken, acil servisler büyük bir baskı altında çalışıyor. İsrail halkı son günlerde sık sık sığınaklara girip çıkmak zorunda kalıyor.

İSRAİL HALKI SAVAŞI DESTEKLİYOR

El Cezire'de yer alan habere göre, şu an için İsrail kamuoyunda savaşa yönelik destek oldukça güçlü. Ülkenin büyük şehirlerinde yapılan röportajlar, İsraillilerin yıllardır kendilerine 'varoluşsal tehdit' olarak anlatılan İran’la hesaplaşma isteğinin güçlü olduğunu gösteriyor. Aşırı sol dışında siyasi partilerin büyük bölümü hükümetin etrafında birleşmiş durumda.

İsrailli siyasal iktisatçı Shir Hever, savaşın başlamasıyla ülkede güçlü bir militarizm dalgası oluştuğunu söylüyor. Hever, “Savaş başlar başlamaz İsrail toplumunu militarist bir atmosfer sardı” diyor.

Hever’e göre bu defa durum, 2025’teki 12 günlük İran savaşından farklı: “O zaman daha çok panik ve varoluşsal korku vardı. Şimdi ise aşırı özgüven ve saldırgan bir militarizm hâkim.”

TOPLUM RADİKALLEŞİYOR

Bazı analistlere göre savaş desteği, İsrail toplumundaki siyasi radikalleşmenin bir parçası. Eskiden marjinal sayılan aşırı sağcı siyasetçilerin hükümet içinde merkezde yer almaya başlaması ve ekonomik baskılar nedeniyle genç ve nitelikli nüfusun ülkeden göç etmesi bu süreci hızlandırıyor.

Tel Aviv Üniversitesi’nden akademisyen Daniel Bar-Tal, durumu II. Dünya Savaşı’ndaki İngiltere’nin Blitz bombardımanına benzetiyor:

O dönemde İngilizler bombardımanlara katlandı, çünkü kendilerini mutlak kötülüğe karşı savaşta görüyorlardı. İsrailliler de benzer bir duyguya sahip.

Bar-Tal’a göre İsrail’de insanlar çok küçük yaşlardan itibaren İran’ın ülkenin en büyük düşmanı olduğuna inandırılıyor.

İSRAİL'İN KAPASİTESİ

Savaşın uzaması halinde İsrail’in karşı karşıya kalacağı en önemli sorulardan biri askeri sürdürülebilirlik. Savunma analisti Hamze Attar, İran’ın ilk üç günde İsrail’e 200’den fazla balistik füze fırlattığını belirtiyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse:

12 günlük savaş boyunca İran yaklaşık 500 balistik füze kullanmıştı. Her füze için İsrail’in önleyici bir füze ateşlemesi gerekiyor. Attar’a göre bu durum, ABD desteği olmadan İsrail’in hava sahasını savunmasının zorlaşabileceğini gösteriyor.

İsrail’in üç katmanlı bir hava savunma sistemi bulunuyor:

Demir Kubbe : Kısa menzilli roket ve topçu saldırılarına karşı kullanılıyor

: Kısa menzilli roket ve topçu saldırılarına karşı kullanılıyor Davud'un Sapanı : Orta menzilli roketler ve seyir füzelerini hedef alıyor

: Orta menzilli roketler ve seyir füzelerini hedef alıyor Arrow 2 ve Arrow 3: Balistik füzeleri imha etmek için tasarlanmış durumda

İsrail önleyici füze stoklarını açıklamasa da, 12 günlük savaş sırasında bu stokların azalmaya başladığı belirtiliyor. Bu nedenle uzun süren bir savaşta İsrail’in önleyici füzeleri daha seçici kullanmak zorunda kalabileceği ve bu durumun sivil kayıpları artırabileceği değerlendiriliyor.

İRAN'IN FÜZE KAPASİTESİ

ABD ve İsrail kaynaklarına göre İran, haziran ayındaki çatışmaların ardından ayda yaklaşık 100 balistik füze üretmeye başladı. Bu da İran’ın önemli bir füze stoğu oluşturmuş olabileceğini gösteriyor. Ancak analistler, tehdidin sadece füze sayısıyla değil, füze türleri ve fırlatma sistemleriyle de ilgili olduğunu belirtiyor.

Attar bu durumu şöyle açıklıyor:

Füzeleriniz olabilir ama fırlatma rampalarınız yoksa, bu tüfeksiz mermiye benzer.