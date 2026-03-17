İsrail: İran yönetimini İranlılar değiştirebilir

İsrail’in Tahran’a yönelik saldırıları sürerken, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar’dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Saar, İran yönetiminin dış müdahaleyle değil, ancak İran halkı tarafından değiştirilebileceğini savundu.

Saar, yaptığı açıklamada İsrail’in İran karşısında “zaten kazandığını” öne sürerek, Tahran’ın askeri ve siyasi açıdan ciddi ölçüde zayıfladığını iddia etti.

İsrail’in operasyonlarına devam edeceğini belirten Saar, “Görev tamamlanana kadar İran’a karşı savaşı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

İsrailli bakan, İran’daki yönetimin devrilmesine ilişkin tartışmalara da değinerek, “İran rejimini ancak İranlılar devirebilir” dedi.

LÜBNAN'A ÇAĞRI

Saar, Lübnan cephesine ilişkin açıklamasında ise Beyrut yönetimine çağrıda bulundu.

Hizbullah’ın, Lübnan topraklarından İsrail’e yönelik saldırılarının durdurulmasını isteyen Saar, “Lübnan hükümetinden derhal adım atmasını bekliyoruz” dedi.

İsrail Dışişleri Bakanı, İsrail ile Lübnan arasında doğrudan müzakere yürütüleceği yönündeki iddiaları da reddetti. Saar, böyle bir sürecin gündemde olmadığını belirtti.

Bu açıklama, Lübnanlı bir yetkilinin “müzakereler gündemde” yönündeki sözlerinin ardından geldi.