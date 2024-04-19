İsrail İran'ı vurdu! Devlet ajansı detayları duyurdu

Amerikan CBS kanalına konuşan iki ABD'li yetkili, İsrail'in İran'ı vurduğunu doğruladı. İran devlet medyası, İran'ın İsfahan kentindeki havalimanı ve bir ordu üssü yakınlarında üç patlama duyulduğunu ve bunun üzerine İran hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiğini duyurdu.

BBC Türkçe
BBC Türkçe
Yayınlanma: 19.04.2024 - 07:22
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BBC

Amerikan CBS kanalına konuşan iki ABD'li yetkili, bir İsrail füzesinin İran'ı vurduğunu doğruladı.

İran medyasında yer alan haberlere göre, İsfahan şehir merkezinde patlama sesleri duyuldu; birçok şehirde de uçuşlar askıya alındı.

İran, Cumartesi günü İsrail’e yönelik füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) bir saldırı gerçekleştirmişti.

Füze ve İHA’ların neredeyse tamamı ABD, İngiltere ve diğer müttefiklerinin desteğiyle İsrail hava savunma sistemleri tarafından engellendi.

Bu saldırı, 1 Nisan’da Suriye’nin başkenti Şam’daki İran Konsolosluğu’na yönelik İsrail saldırısına misilleme niteliğindeydi. Şam’daki İsrail saldırısında üst düzey İranlı komutanlar öldürüldü.

İsfahan eyaleti büyük bir hava üssüne, önemli bir füze üretim ve birkaç nükleer tesise ev sahipliği yapıyor.

BBC

BBC Türkçe
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