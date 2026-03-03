İsrail jetleri vuruyor, Irak'tan İran'a 'terör koridoru' açılıyor

Washington ile Tel Aviv'in, İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik saldırıları üçüncü günü geride bırakırken gerek İran, gerekse de ABD, İsrail ve Körfez ülkelerinde, savaşa bağlı can kayıpları giderek artıyor. İsrail basınında çıkan analizlerde, Tel-Aviv yönetiminin olası stratejik hedefleri masaya yatırılıyor.

İsrail merkezli JFEED'te yer alan bir analize göre, ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaş, sınır hattına taşınan yeni hava saldırılarıyla kritik bir eşiğe ulaştı. Son olarak, Irak-İran sınırındaki mevzilerin hedef alınması, Tahran’ın sınır hattındaki kontrolünü zayıflatmayı ve İran’ın yoğun Kürt nüfusa ev sahipliği yapan batı vilayetlerinde baskıyı artırmayı amaçlıyor.

İşte, o analizden öne çıkanlar...

HEDEF: "SİLAHLI GRUPLARA YOL AÇMAK"

İsrail savaş uçakları, İran’a yönelik harekat kapsamında, Irak-İran sınırı boyunca konuşlu İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) sınır muhafız mevzilerini hedef almaya başladı.

2 Mart 2026’da (dün) bildirilen saldırıların, Tahran’ın bölgedeki hâkimiyetini zayıflatmayı hedeflediği ve bunun da hâlihazırda Irak'ın Kürt Bölgesi’nde bulunan İran merkezli silahlı Kürt grupların İran’a geri dönüşünü kolaylaştırabileceği ifade ediliyor.

Söz konusu saldırılar, İsrail ve ABD tarafından 28 Şubat’ta başlatılan ve İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in hedef alınarak öldürülmesinin ardından devreye giren 'Kükreyen Aslan Operasyonu' kapsamında gerçekleştiriliyor.

SALDIRILARIN YOĞUNLAŞTIĞI NOKTALAR

Yerel kaynaklara göre, ABD ve İsrail güçleri, İran’ın batısında, Kürt nüfusun yoğun olduğu ve Irak sınırına komşu olan Kürdistan ve Kirmanşah eyaletlerinde, Devrim Muhafızları hedeflerine yönelik hava saldırıları düzenledi.

Hedef alınan başlıca noktalar arasında Senendec (İran'ın Kürdistan Eyaleti'nin yönetim merkezi), Merivan ve Kamyaran’daki askeri tesisler bulunuyor. Devrim Muhafızları üsleri, Besic tesisleri, polis merkezleri ve istihbarat ofislerinde geniş çaplı hasar meydana geldiği bildiriliyor.

Bölgeden gelen görgü tanığı ifadelerine göre, Irak Kürdistanı sınırında yer alan Meryan’daki Devrim Muhafızları üssü patlamalar sonucu yıkıldı; saldırıların ardından bazı mahkûmların serbest kaldığı iddia edildi.

Mahabad kentinde ise İran istihbarat servisinin merkezine yönelik nokta atışı saldırılar düzenlendi. Sivil can kaybı bildirilmezken, çevredeki bazı binalarda cam kırılması gibi hafif hasar oluştuğu aktarıldı.

"İRANLI KÜRT GRUPLAR BİRLEŞİYOR"

Irak’taki İran destekli milisler, Kataib Hizbullah ve diğer Halk Seferberlik Güçleri unsurları, saldırılara saldırıyla yanıt verdiler.

Irak’ın Diyala vilayetinde, sınır hattına yakın Halk Seferberlik Güçleri'ne ait noktalar da İsrail jetleri tarafından vuruldu; militanların öldüğü ve gerilimin arttığı bildirildi.

İran’a bağlı vekil güçler, İranlı Kürt gruplara İran’a geçmemeleri yönünde uyarıda bulunurken, İranlı Kürt fraksiyonların birleşerek Kirmanşah gibi sınır bölgelerinde rejim güçleriyle çatıştığına dair haberler de geliyor.

TRUMP, KÜRT LİDERLERLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Axios, ABD Başkanı Donald Trump’ın, sadırıların başladığı cumartesi gününden bir gün sonra, Irak’taki Kürt siyasi liderler Mesud Barzani ve Bafel Talabani ile telefon görüştüğünü bildirdi.

Bir başka kaynağa göre bu telefon görüşmeleri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun aylar süren perde arkası lobi faaliyetlerinin bir sonucu. İsrail’in, Suriye, Irak ve İran’daki Kürtlerle onlarca yıldır güvenlik, askeri ve istihbarat alanlarında yakın ilişkileri bulunuyor.

Bir yetkili, “Genel kanaat ve özellikle Netanyahu’nun görüşü, Kürtlerin sahneye çıkacağı ve ayaklanacağı yönünde” dedi. Axios'a konuşan kaynak, “Netanyahu her şeyi planlamıştı... Kürtleri planlamıştı: Şurada ve burada iki grup Kürt var. Şu kadar insan ayaklanacak,” ifadelerini kullandı.

SAHADAKİ GELİŞMELER

Savaş başlamadan altı gün önce, Irak’ta bulunan beş muhalif Kürt grup, İran’a karşı mücadele etmek amacıyla “İran Kürdistanı Siyasi Güçler Koalisyonu”nun kurulduğunu duyurmuştu.

Axios'a göre, "Sahada tecrübeli, fiilen çatışmaya katılabilecek bir gücün varlığı, cumartesi günü başlayan ABD-İsrail hava bombardımanına önemli bir kara unsuru boyutu kazandırabilir."

ABD, 2001'deki Afganistan Savaşı’nda da benzer şekilde ağır hava desteğiyle etnik azınlık güçlerinin kara manevralarını destekleyerek Taliban rejiminin devrilmesine katkı sağlamıştı.