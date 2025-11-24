İsrail kabinesinde Türkiye tartışması: 'TİKA, istihbarat faaliyeti yürütüyor'

İsrail’de pazar günü yapılan rutin kabine toplantısı, beklenmedik bir şekilde sert bir siyasi tartışmaya dönüştü.

Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir arasında “süt sektörü reformu” üzerine başlayan sözlü atışma, kısa sürede kabinenin geneline yayılan bir gerilime dönüştü.

Ben-Gvir, Smotrich’i “pazarı Türklere açmakla” suçladı ve süt ithalatına bağımlılığın gelecekteki bir çatışmada stratejik risk oluşturacağını öne sürdü. Smotrich ise suçlamaları reddederek Ben-Gvir’in reformun içeriğini anlamadığını söyledi.

Tartışmanın büyümesi üzerine Başbakan Binyamin Netanyahu, bakanları sakinleştirmeye çalışarak “yavaş ve net konuşmalarını” istedi. Ancak toplantı kısa sürede Türkiye’ye yönelik siyasi eleştirilere evrildi.

TİKA’NIN KAPATILMASI VE PERSONELİN SINIR DIŞI EDİLMESİ TALEBİ

Diaspora İşleri Bakanı Amichai Chikli, tartışmayı Türkiye’ye taşıyarak TİKA’nın Kudüs’teki faaliyetlerinin derhal durdurulması çağrısında bulundu. Chikli, TİKA’nın kültürel programlar adı altında “istihbarat faaliyetleri yürüttüğünü” iddia etti.

Chikli ayrıca, Türkiye’nin İsrail’e karşı “hasmane tutum” izlediğini öne sürerek, Ankara’nın Kudüs Başkonsolosluğu ile Tel Aviv’deki ofisinin varlığını sorguladı.

Yerleşim İşleri Bakanı Orit Strock da Türkiye’ye eleştirilerde bulundu. Strock, Türk konsolosluğu çevresinde “aşırı geniş diplomatik ayrıcalıklar” gözlemlediğini söyledi ve Türk personelin diplomatik vizelerinin neden hâlâ iptal edilmediğini sordu.

Strock, Türk konsolosluk çalışanlarının diplomatik yetkilerini İsrail cumhurbaşkanına değil, Filistin yönetimine sunduğunu iddia ederek konsoloslukta “onlarca kişinin” görev yaptığını öne sürdü.

Kabinedeki tartışmalar, son dönemde Türkiye ile İsrail arasındaki gerginliğin arttığı bir döneme denk geldi.