İsrail kabinesi, Gazze'de ateşkesi onaylamak için bugün toplanıyor

Yayınlanma: 17.01.2025 - 10:52

Güncelleme: 17.01.2025 - 11:58

İsrail Başbakanlık Ofisi, güvenlik kabinesinin Gazze Şeridi’nde ateşkes anlaşmasının onaylanması için bugün toplanacağını açıkladı.

Hamas ile Gazze Şeridi’nde varılan ateşkes ve rehine takası anlaşmasının İsrail kabinesinde oylamaya sunulması bekleniyor. İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, "Başbakan Binyamin Netanyahu, müzakere heyeti tarafından rehinelerin serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varıldığı yönünde bilgilendirildi. Başbakan, güvenlik kabinesinin bugün (cuma) toplanması talimatını verdi. Anlaşmanın onaylanması için hükümet (tam kabine) daha sonra toplanacak. Başbakan Netanyahu, müzakere ekibine ve yardımcı olan herkese teşekkürlerini iletti" ifadeleri kullanıldı.

İsrail’in Arutz Sheva haber sitesinin haberine göre güvenlik kabinesi yerel saatle 10.15’te toplanması bekleniyor.

REHİNELER İÇİN AÇIKLAMA

Başbakanlık Rehineler ve Kayıplar Bürosu’nun Gazze’deki rehinelerin ailelerine son durumu bildirdiği belirtilen açıklamada, "Başbakan ayrıca, Rehineler ve Kayıplar Koordinatörüne rehinelerin İsrail’e dönüşlerinde karşılanmasına yönelik hazırlıkların koordine edilmesi talimatını verdi. İsrail, yaşayan ve ölen tüm rehinelerimizin geri verilmesi de dahil olmak üzere savaşın tüm hedeflerine ulaşmaya kararlıdır" denildi.

ANLAŞMANIN DUYURULDUĞU GÜNDEN BU YANA 99 CAN KAYBI

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının duyurulduğu 15 Ocak'tan bu yana düzenlediği hava saldırılarında en az 99 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre; İsrail, Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü hava saldırılarıyla bazı ev ve yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırları bombaladı. İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya beldesinde bir evi bombalaması sonucu 9 sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda bulunan Absan beldesinde ise "Berke" ailesine ait ev İsrail savaş uçaklarınca bombalandı. Saldırıda en az 5 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

DÜN ERTELENDİ

BBC'nin haberine göre; İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 16 Ocak'ta yapılması planlanan Gazze'deki ateşkes anlaşmasına ilişkin kabine oylamasını dün ertelemişti. İsrail Başbakanı bu karara gerekçe olarak Hamas'ın anlaşmada son anda değişiklikler yapmak istemesini göstermişti.

NE OLMUŞTU?

İsrail ile Hamas arasında ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğunda yürütülen dolaylı müzakerelerde 15 Ocak’ta ateşkes anlaşmasına varılmıştı. Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani, Gazze Şeridi’nde ateşkes anlaşmasına varıldığını resmen duyurmuş, ateşkesin 19 Ocak’ta başlayacağını belirtmişti. Ancak İsrail Başbakanlık Ofisinden dün yapılan açıklamada, Hamas’ın ateşkes anlaşmasının bazı maddelerinden vazgeçtiği iddia edilmiş, İsrail kabinesinin anlaşmayı onaylayacağı toplantının ertelendiği duyurulmuştu. Hamas ise anlaşmaya bağlı olduğunu açıklamış, gözler yeniden İsrail’e çevrilmişti.