İsrail Lübnan’da saldırılarını genişletti: Beyrut’un merkezi ve güney banliyöleri hedef alındı

Lübnan’ın başkenti Beyrut’un merkezi Raouche bölgesinde bulunan Ramada Plaza Oteli, İsrail’in düzenlediği hava saldırısının hedefi oldu. Lübnan Sağlık Bakanlığı, otel binasının dördüncü katındaki bir odanın vurulması sonucu dört kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Saldırı, Beyrut’un simgelerinden biri olan Pigeon Rocks (Güvercin Kayalıkları) yakınındaki turistik bölgede gerçekleşti. Patlama nedeniyle otelde büyük bir delik oluşurken çevredeki odaların camları kırıldı, sokakta park halindeki araçlar da zarar gördü.

AFP'ye göre, olay yerinde bulunan bir kişi saldırının muhtemelen bir insansız hava aracıyla gerçekleştirildiğini söyledi. İsrail ordusu ise saldırının İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü’nün üst düzey komutanlarını hedef alan 'nokta operasyonu' olduğunu öne sürdü.

Smoke billowed after a strike hit Beirut’s southern suburbs, after Israel warned it would target branches of a Hezbollah-linked firm#hezbollah #beirut #IranIsraelUSWar #Israel pic.twitter.com/LM5AMtoBDt — WION (@WIONews) March 9, 2026

"ARTIK HİÇBİR YER GÜVENLİ DEĞİL"

Saldırının ardından bölgedeki siviller büyük korku yaşadı. Güney Lübnan’daki bombardımandan kaçan 41 yaşındaki Zeyneb, Reuters'a demecinde, ailesiyle birlikte arabasında uyurken patlama sesleriyle uyandığını söyledi.

“Dışarı fırlayıp kaçtık. Eskiden buraya yürüyüşe gelir, denizi izlerdik… şimdi Lübnan’da hiçbir yer güvenli değil” dedi.

İsveç’te yaşayan ve tatil için Beyrut’a gelen Salem Zeaiter de saldırının ardından, “Artık güvenli bir yer kalmadı” ifadelerini kullandı.

Saldırıların ardından sahil bölgesinde yüz binlerce yerinden edilmiş kişinin akını nedeniyle ciddi bir insani baskı oluştu. Otellerde yer bulamayan aileler sahil boyunca kurulan çadırlarda kalmaya başladı.

BEYRUT'UN GÜNEYİ HEDEFTE!

Al Arabiya'da yer alan bir habere göre, İsrail ordusu, Beyrut’un Hizbullah’ın güçlü olduğu güney banliyölerine de hava saldırısı düzenledi. Lübnan devlet medyası, pazartesi günü gerçekleştirilen saldırıda bölgede büyük duman bulutlarının yükseldiğini bildirdi.

Saldırıdan önce İsrail ordusu, Hizbullah ile bağlantılı olduğu iddia edilen Al-Qard al-Hassan finans kuruluşunun şubelerini hedef alacağını duyurmuştu. Bu kurumun Hizbullah’ın finansmanında önemli rol oynadığı öne sürülüyor.

⚡️Israeli airstrike bombed Qard Al Hasan building on Sfeir Bridge, Beirut pic.twitter.com/1G8HuE0aMt — War Monitor (@WarMonitors) March 9, 2026

İSRAİL'DEN 'TAHLİYE' ÇAĞRISI

İsrail ordusu sözcüsü Avichay Adraee, Lübnan’daki sivillere yönelik yaptığı açıklamada Al-Qard al-Hassan ile bağlantılı altyapıya karşı operasyon düzenleneceğini söyledi.

Adraee, özellikle Beyrut’un güney banliyölerinde yaşayanlara evlerini terk etmeleri çağrısı yaptı ve önceden yayımlanan tahliye rotalarının takip edilmesini istedi.