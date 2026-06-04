İsrail-Lübnan hattında gerilim tırmanıyor: Hizbullah ateşkesi reddetti

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, eski İran lideri İmam Ruhullah Humeyni'nin vefat yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Lübnan ile İsrail arasında yürütülen görüşmelere ve "şartlı" ateşkese ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'de gerçekleştirilen doğrudan müzakerelerle ilgili Kasım, "Lübnan adına yürütülen anlamsız, aşağılayıcı ve utanç verici doğrudan müzakerelerin sonucu, Lübnan halkının geniş kesimleri tarafından bütünüyle ve kesin olarak reddedilmektedir" ifadelerini kullandı.

Silahların sadece devlet tekelinde toplanması taleplerine karşı çıkan Kasım, bunun İsrail'in savaşta elde edemediği hedeflere siyasi yollarla ulaşması anlamına geleceğini savundu.

Lübnan ile İsrail arasında varılan "şartlı ateşkes" anlaşmasına ilişkin Kasım, İsrail'in saldırılarının sürdüğü bir ortamda Hizbullah'ın ateşkese uyması ve güçlerini güneyden çekmesinin "teslimiyet ve yenilgi" anlamına geleceğini belirterek, bunun "imkansız olduğunu" söyledi.

"DİRENİŞ GÖSTERMEYECEĞİMİZİ SÖYLEMEDİK"

Kasım, "Hiç kimseye saldırılara karşı direniş göstermeyeceğimiz ve saldırılara yanıt vermeyeceğimiz yönünde bir taahhütte bulunmadık" diyerek, İsrail saldırılarının sürmesi halinde tüm imkanlarla karşılık vereceklerini ifade etti.

"Köylerimiz güvenli olmadığı, bombalandığı ve yıkıldığı, halkımız öldürüldüğü sürece İsrail'deki yerleşim birimleri de güvenli olmayacaktır." diyen Kasım, İsrail'i Lübnan'dan çıkarana kadar savaşmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kasım, anlaşma için taleplerini; "İsrail'in hava, kara ve denizden gerçekleştirdiği tüm saldırıları durdurması, topraklarından çekilmesi, Lübnan ordusunun Litani Nehri'nin güneyine konuşlanması, esirlerin serbest bırakılması, yerinden edilenlerin köylerine dönmesi ve yeniden imar sürecinin başlatılması" şeklinde sıraladı.

Hizbullah'ın varlığı ile İsrail'in saldırıları ve işgalinin sona erdirilmesi arasında herhangi bir bağlantı kurulmasını kabul etmediklerini vurgulayan Kasım, Lübnan yönetimine doğrudan müzakerelerden vazgeçme çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Lübnan'ın Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla geniş kapsamlı bir ateşkes konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu.

İSRAİL'İN KUZEYİNDE SİRENLER ÇALDI

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'ın, İsrail'i Lübnan'dan çıkarana kadar savaşmaya devam edeceklerini belirterek ateşkesi reddetmesinin ardından Hizbullah'ın insansız hava araçları (İHA) nedeniyle İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İHA sızması nedeniyle kuzeyde sirenlerin çaldığı, detayların incelendiği ileri sürüldü.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, Hizbullah Genel Sekreteri Kasım'ın ateşkesi reddettiklerini açıklamasının ardından sirenlerin çaldığı bölgeye 3 Hizbullah İHA'sının sızdığını iddia etti.

İsrail'in kuzeyindeki Shlomi yerleşiminin de Hizbullah'ın fırlattığı İHA'lar nedeniyle sirenlerin çaldığı bölgelerden olduğu aktarılan haberde, burada yerleşim yöneticileriyle görüşen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sirenlerin çalmasından kısa bir süre önce yerleşimden ayrıldığı kaydedildi.

NETANYAHU GÜVENLİK KABİNESİNİ TOPLAYACAK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD arabuluculuğunda Lübnan ile varılan ancak Hizbullah'ın reddettiği ateşkesin ardından güvenlik kabinesini toplayacağı bildirildi.

Times of Israel gazetesine konuşan adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, Netanyahu'nun yerel saatle 17.00'de Tel Aviv'deki Kirya Askeri Üssü'nde güvenlik kabinesi toplantısı düzenleyeceğini belirtti.

Söz konusu gelişme, ABD'nin arabuluculuğunda İsrail ve Lübnan arasında varılan şartlı ateşkes açıklamasının duyurulmasının ardından geldi.

Netanyahu, ABD'nin arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkesle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.