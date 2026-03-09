İsrail medyası duyurdu: Hizbullah, İsrail'in merkezindeki 'stratejik tesisi' vurdu

ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarının ardından Lübnan’a da saldırmalarıyla birlikte başlayan çatışmalar sürüyor.

İsrail medyası, Hizbullah tarafından İsrail'in Elah Vadisi'ndeki Beit Shemesh yakınlarındaki SES uydu yer istasyonuna bir roket saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Haberlerde “Hizbullah’ın Kudüs yakınlarındaki Beit Shemesh’te stratejik bir tesisi imha ettiği” bildirildi.

"Hizbullah, savaşın başlamasından bu yana ilk kez hassas güdümlü füzeler fırlattı” denilen haberlerde, "Hizbullah'ın hassas başlıklı karadan karaya füzeler kullandığını" ve "fırlatmaların ilk kez bu bölgelere de ulaştığını" bildirildi.

Lübnan merkezli Al Mayadeen, söz konusu saldırının sonrasında hedef alınan bölgenin görüntülerini yayımladı.