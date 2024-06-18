İsrail, mülteci kampına saldırdı... Ölü ve yaralılar var!
İsrail ordusunun Gazze'nin merkezindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na şafak vakti düzenlediği hava bombardımanında çok sayıda ölen ve yaralanan olduğu belirtildi.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na hava saldırısı sonucu çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.
İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin ortasındaki Deyr el-Belah kenti semalarında da yoğun uçuş yaptı.
7 EKİM SONRASI
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılarda çoğunluğu kadın ve çocuk 37 bin 347 Filistinli öldü, 85 bin 372 kişi yaralandı.
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