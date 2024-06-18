İsrail, mülteci kampına saldırdı... Ölü ve yaralılar var!

İsrail ordusunun Gazze'nin merkezindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na şafak vakti düzenlediği hava bombardımanında çok sayıda ölen ve yaralanan olduğu belirtildi.

AA
Yayınlanma: 18.06.2024 - 09:20
İsrail, mülteci kampına saldırdı... Ölü ve yaralılar var!
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Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na hava saldırısı sonucu çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin ortasındaki Deyr el-Belah kenti semalarında da yoğun uçuş yaptı.

7 EKİM SONRASI

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılarda çoğunluğu kadın ve çocuk 37 bin 347 Filistinli öldü, 85 bin 372 kişi yaralandı.


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