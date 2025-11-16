İsrail ordusu, BM güçlerine tank atışıyla saldırdı

İsrail, Lübnan’da bulunan Geçici Görev Gücü askerlerine tankla ateş açtı. Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü’nün (UNIFIL), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Lübnan topraklarında konuşlu bulunan İsrail Merkava tankının sabah saatlerinde UNIFIL askerlerine ateş açtığı bildirildi.

SALDIRI ASKERLERİN 5 METRE YAKININA YAPILDI!

Açıklamanın devamında ise, saldırının UNIFIL askerlerinin yaklaşık 5 metre yakınına yapıldığı ifade edildi.

KARAR İHLAL EDİLDİ!

Açıklamada, İsrail’in gerçekleştirdiği söz konusu saldırının, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararının ihlali olduğu ifade edilirken İsrail ordusuna UNIFIL güçlerine ya da onların yakınındaki alanlara yönelik tüm saldırılarını durdurma çağrısı tekrarlandı.