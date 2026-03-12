İsrail ordusu duyurdu: Tahran’a geniş çaplı hava saldırısı!

İsrail ordusu, İran’ın başkenti Tahran’da yeni bir “geniş çaplı” hava saldırısı dalgası başlattığını açıkladı.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), saldırıların İran yönetimine ait altyapı ve askeri tesisleri hedef aldığını duyurdu.
