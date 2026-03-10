İsrail ordusu duyurdu: Tahran yeniden hedef alındı

İsrail Hava Kuvvetleri’nin İran’ın başkenti Tahran’a yönelik yeni bir hava saldırısı dalgası başlattığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırıların “geniş çaplı” olduğu belirtilerek Tahran’daki rejime ait bazı noktaların hedef alındığı ifade edildi. Operasyon kapsamında vurulan hedeflere ilişkin ayrıntılı bilgi ise paylaşılmadı.

Söz konusu saldırının, İsrail’in bugün Tahran’a düzenlediği ikinci hava operasyonu olduğu kaydedildi.

Günün erken saatlerinde de başkentte bazı hedeflere yönelik hava saldırıları gerçekleştirildiği belirtilmişti.