İsrail ordusu, Filistinli tutukluya cinsel saldırı davasını düşürdü

İsrail ordusu, Filistinli bir tutukluya cinsel istismarda bulunmakla suçlanan beş asker hakkındaki suçlamaların düşürüldüğünü açıkladı. Söz konusu saldırının bir bölümünün kameraya yansıdığı iddia ediliyor.

AP'den Julia Frankel'in haberine göre bu gelişme, askerlerin 2024 yılında İsrail’in Hamas’la yürüttüğü savaş sırasında Gazze’de gözaltına alınan Filistinlilerin tutulduğu Sde Teiman askeri hapishanesinde tutuklanmasının ardından ülkede tartışmalara yol açan davada önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

İddianameye göre, söz konusu saldırı 5 Temmuz 2024’te gerçekleşti. İsrail medyasında yayımlanan görüntülerde, askerlerin bir tutukluyu kalkanlarla çevirdikleri bir alana götürdükleri ve yaptıklarını gizlemeye çalıştıkları görülüyor.

İddianamede, askerlerin Filistinli tutukluya saldırdığı ve bıçak kullanarak sodomi uyguladığı, bunun sonucunda tutuklunun çok sayıda yaralanma yaşadığı belirtildi.

Güvenliği nedeniyle isminin açıklanmasını istemeyen ve olay hakkında bilgi sahibi bir sağlık çalışanı ise tutuklunun sivil bir hastaneye hayatı tehdit eden durumda getirildiğini söyledi. Sağlık çalışanına göre tutuklunun karın ve göğüs bölgesinde künt travma ile kaburga kırıkları bulunuyordu.