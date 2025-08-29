Cumhuriyet Gazetesi Logo
29.08.2025 13:21:00
Dış Haberler Servisi
İsrail ordusu: Gazze’ye yönelik saldırının ilk aşaması başlatıldı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze’de ön operasyonların başladığı ve bunun saldırının ilk aşaması olduğu duyuruldu. Ordunun bilgilendirmesine göre, Gazze’nin dış mahallelerinde kapsamlı bir askeri harekât yürütülüyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun güvenlik kabinesi tarafından onaylanan 'Gazze’yi tamamen işgal' planı uygulanmaya başlandı. Açıklamada, şehrin dış bölgelerinde yoğun operasyon yapıldığı yinelendi.

Ordu ayrıca, bir rehinenin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi. İsrail basını, bulunan kişinin 7 Ekim 2023’te Hamas tarafından kaçırılan Ilan Weiss olduğunu aktardı.

Hamas, Gazze’yi topyekun işgal kararını 'savaş suçu' olarak nitelendirdi. İsrail, bu plan doğrultusunda ağustos ayının başında Gazze sınırına askeri birliklerini yığmaya başlamıştı.

KABİNENİN 5 ŞARTI

Öte yandan, İsrail güvenlik kabinesi, işgal planının sona erdirilmesi için 5 koşul belirledi:

  • Hamas’ın tamamen silahsızlandırılması
  • 20’si hayatta olduğu düşünülen 50 rehinenin iadesi
  • Gazze Şeridi’nin bütünüyle silahsız hale getirilmesi
  • İsrail’in Gazze’nin tümünde kontrol sağlaması
  • Hamas ve Filistin yönetiminin dışında yeni bir sivil idarenin oluşturulması

Plana göre sivillerin tahliyesinin 7 Ekim’e kadar bitirilmesi öngörülüyor.

Bu nedenle işgal planının da aynı tarihte tam olarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Ayrıntılar geliyor...

