İsrail ordusu insanı yardım aracını vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var
İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze'nin orta kesiminde insani yardım aracını hedef alması sonucu onlarca kişi hayatını kaybetti.
Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde insani yardım malzemesi taşıyan araç İsrail tarafından hedef alındı.
Saldırıda ilk belirlemelere göre onlarca kişi ölürken çok sayıda kişi yaralandı.
SAĞLIK BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA
Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze’de yardım bekleyenlere yönelik düzenlediği saldırıda onlarca kişinin öldüğünü ve yaralandığını açıkladı
İSRAİL DAHA ÖNCE DE YARDIM FAALİYETİNE SALDIRMIŞTI
İsrail ordusu daha önce de 29 Şubat sabah saatlerinde Gazze kentinin güneyinde, Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri bombalayarak ve ateş açarak hedef almıştı.
İsrail'in insani yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırısında 118 kişi ölmüş, 760 kişi yaralanmıştı.
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