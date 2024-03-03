İsrail ordusu insanı yardım aracını vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze'nin orta kesiminde insani yardım aracını hedef alması sonucu onlarca kişi hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.03.2024 - 21:01
İsrail ordusu insanı yardım aracını vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Abone Ol google-news

Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde insani yardım malzemesi taşıyan araç İsrail tarafından hedef alındı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre onlarca kişi ölürken çok sayıda kişi yaralandı. 

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze’de yardım bekleyenlere yönelik düzenlediği saldırıda onlarca kişinin öldüğünü ve yaralandığını açıkladı

İSRAİL DAHA ÖNCE DE YARDIM FAALİYETİNE SALDIRMIŞTI

İsrail ordusu daha önce de 29 Şubat sabah saatlerinde Gazze kentinin güneyinde, Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri bombalayarak ve ateş açarak hedef almıştı.

İsrail'in insani yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırısında 118 kişi ölmüş, 760 kişi yaralanmıştı.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ali Yerlikaya duyurdu: 1 milyar liralık vurgun yapan forex dolandırıcılarına operasyon!

Ali Yerlikaya duyurdu: 1 milyar liralık vurgun yapan forex dolandırıcılarına operasyon!
Tablet sipariş etmişti… Yerine taş geldi!

Tablet sipariş etmişti… Yerine taş geldi!
Meral Akşener isyan etti: 'Arkadaş bu nasıl bir Etimesgut’muş, ne yaptık da partimize operasyon çekildi?'

Meral Akşener isyan etti: 'Arkadaş bu nasıl bir Etimesgut’muş, ne yaptık da partimize operasyon çekildi?'
CHP’den emeklilere teklif! ‘Emekli Kart’

CHP’den emeklilere teklif! ‘Emekli Kart’
Milyonları İlgilendiriyor: Emekliye 3 bin lira ikramiye Meclis'te kabul edildi: İşte ödeme takvimi...

Milyonları İlgilendiriyor: Emekliye 3 bin lira ikramiye Meclis'te kabul edildi: İşte ödeme takvimi...
Kütahya’da kayıp olarak aranan 7 yaşındaki otizmli çocuğun cesedi bulundu

Kütahya’da kayıp olarak aranan 7 yaşındaki otizmli çocuğun cesedi bulundu
Erdoğan taklidi yapan Muhammed Nur Nahya ve Yellowossi'nin atışması gündem oldu: 'A Haber'de yine fırlıyoruz aya!'

Erdoğan taklidi yapan Muhammed Nur Nahya ve Yellowossi'nin atışması gündem oldu: 'A Haber'de yine fırlıyoruz aya!'
Afra Saraçoğlu evini çeken gazetecilere tepki gösterdi!

Afra Saraçoğlu evini çeken gazetecilere tepki gösterdi!