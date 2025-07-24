İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenledi

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Cizzin bölgesini hedef aldı.

İsrail ordusu, Nebatiye kentinde yer alan Er-Reyhan Tepelerinin yanı sıra Lef Sucd, Cermak, El-Mahmudiyye, Deyr ez-Zehrani, El-Cubur ve Vadi Biriz bölgelerine de saldırı düzenledi.

İsrail savaş uçakları ayrıca Nebatiye kentindeki Ez-Zurariye ve Ensar beldelerinin arasındaki bir bölgeyi de bombaladı.

"HİZBULLAH HEDEFLERİNİ VURDUK"

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan’ın güneyinde Hizbullah’a ait askeri noktaların vurulduğu öne sürüldü.

Açıklamada, Lübnan’ın güneyindeki Hizbullah’a ait askeri noktalar, silah depoları ve roket rampalarına saldırı düzenlendiği kaydedildi.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.