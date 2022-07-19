İsrail ordusundan fanatik Yahudi gruplara uyarı: Batı Şeria'da 'karakol yerleşim yeri inşa' kampanyasına izin vermeyeceğiz

19 Temmuz 2022 Salı, 17:25

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan fanatik Yahudi yerleşimci grupların, 20 Temmuz'da başlatacakları İsrail nezdinde de yasa dışı kabul edilen "yerleşim karakolu inşa kampanyasına" izin vermeyeceğini ve gerekli tedbirleri alacağını açıkladı.

İsrail ordusu ve polisinden yapılan ortak yazılı açıklamada, "Batı Şeria'da hukuki prosedürler ve yasal izinlerin dışında yerleşim karakolları inşa edilmesi, yasa dışı ve yasaklanmış bir eylemdir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Batı Şeria boyunca yollarda, kontrol noktalarında ve belirli merkezlerde "güvenlik ve kamu düzenini sağlamak üzere" polis ve askerin yoğun biçimde görev yapacağı kaydedildi.

İsrailli sivil toplum kuruluşu "Barış Şimdi" konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerleşimcilerin bu girişimini "İsrail'e karşı işlenmiş bir suç" olarak niteledi.

Açıklamada, "Suçlular, bunların sadece birkaç karavan olduğunu düşünmenizi istiyor. Gerçek şu ki bu yerleşim karakollarında, Filistinlilere ve İsrail ordusuna karşı terör yuvalanıyor" ifadeleri kullanıldı.

Barış Şimdi, karakol yerleşim yerlerinin inşa edilmesine karşı destekçilerini bölgede gösteri yapmaya çağırdı.