İsrail ordusundan geri adım: Cenin'den çekildi

İsrail ordusu, iki gün süren askeri saldırılarının ardından işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'ndan çekildi.

AA
Yayınlanma: 23.05.2024 - 08:50
İsrail ordusundan geri adım: Cenin'den çekildi
Abone Ol google-news

Görgü tanıkları AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail ordusunun 21 Mayıs sabahı başlattığı askeri saldırılarının ardından bu sabah Cenin kenti ve kampından tamamen çekildiğini söyledi.

Görgü tanıkları, yüzlerce Filistinlinin, İsrail ordusunun çekilmesinden sonra Cenin Mülteci Kampı'ndaki evlerine ve mülklerine dönmeye başladığını ifade etti.

Filistin Sağlık Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Cenin'e 21 Mayıs'ta başlattığı saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısının 11'e yükseldiği duyurulmuştu.


israil haberleri Cenin haberleri

İlgili Haberler

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi: Gazze'deki savaşın stratejik hedeflerinden hiçbirini gerçekleştiremedik

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi: Gazze'deki savaşın stratejik hedeflerinden hiçbirini gerçekleştiremedik
Blinken'dan İsrail'e

Blinken'dan İsrail'e "Refah'a büyük bir saldırı, Gazze'de güçlü bir direniş getirir" uyarısı
İsrailli aşırı sağcı Bakan ve fanatik Yahudi yerleşimciler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrailli aşırı sağcı Bakan ve fanatik Yahudi yerleşimciler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

MetroPOLL Araştırma'dan 'en beğenilen siyasetçiler' anketi: İlk sırada Mansur Yavaş yer aldı

MetroPOLL Araştırma'dan 'en beğenilen siyasetçiler' anketi: İlk sırada Mansur Yavaş yer aldı
4600 telefon satın alıp 4 ayda 415 bin dolar kazandı

4600 telefon satın alıp 4 ayda 415 bin dolar kazandı
Kadıköy'de hareketli akşam... Bahar Kaban'ın firari cinayet şüphelisi kendi silahı ile vurularak öldü: Polis memuru yaralandı

Kadıköy'de hareketli akşam... Bahar Kaban'ın firari cinayet şüphelisi kendi silahı ile vurularak öldü: Polis memuru yaralandı
Tünel inşaatında iskele çöktü: İşçiler mahsur kaldı

Tünel inşaatında iskele çöktü: İşçiler mahsur kaldı
Son Dakika... Bahçeli'den partisinin grup toplantısında 'Reisi' mesajları: 'Türkiye'de de yaşanabilir'

Son Dakika... Bahçeli'den partisinin grup toplantısında 'Reisi' mesajları: 'Türkiye'de de yaşanabilir'
Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift bir Marvel filminde mi yer alacak?

Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift bir Marvel filminde mi yer alacak?
Koç Holding'den yeni 'Yapı Kredi' açıklaması

Koç Holding'den yeni 'Yapı Kredi' açıklaması
Cannes’da poz verdiler! Murat Yıldırım ve Tuba Büyüküstün yıllar sonra bir arada

Cannes’da poz verdiler! Murat Yıldırım ve Tuba Büyüküstün yıllar sonra bir arada