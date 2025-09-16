İsrail ordusundan Hudeyde Limanı'na saldırı tehdidi

İsrail ordusu, resmi sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, Hudeyde limanına yönelik saldırının kısa süre içinde başlayacağını duyurdu.

Açıklamada, “Önümüzdeki saatlerde saldırı düzenlenecek” ifadesi kullanıldı.

Ordu sözcüsü, liman çevresinde bulunan sivillere bölgeyi terk etme çağrısı yaptı.

#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى كل المتواجدين في ميناء الحديدة في اليمن



⭕️سيهاجم جيش الدفاع في الساعات القريبة في المنطقة المحددة بالخريطة في ضوء الأنشطة العسكرية التي يمارسها نظام الحوثي الارهابي هناك



⭕️من أجل سلامتكم، ندعو كافة المتواجدين في ميناء الحديدة والسفن الراسية فيه إلى… pic.twitter.com/6SM7uKPRxy — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 16, 2025

“Bölgede kalan herkes hayatını tehlikeye atar” denilen açıklama, sivillerin can güvenliği konusunda endişeleri artırdı.

Hudeyde limanı, Yemen’in en stratejik noktalarından biri olarak biliniyor. Son dönemde Kızıldeniz’deki gerilimin artması, bölgedeki ticaret yolları ve enerji güvenliği açısından uluslararası dikkatleri bölgeye çevirmiş durumda.