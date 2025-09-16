Cumhuriyet Gazetesi Logo
İsrail ordusundan Hudeyde Limanı'na saldırı tehdidi

16.09.2025 16:13:00
Dış Haberler Servisi
İsrail ordusu, Yemen’in Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde limanını “önümüzdeki saatlerde” vuracağını açıkladı. Yapılan uyarıda, “Bölgede kalan herkes hayatını riske atar” denildi.

İsrail ordusu, resmi sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, Hudeyde limanına yönelik saldırının kısa süre içinde başlayacağını duyurdu. 

Açıklamada, “Önümüzdeki saatlerde saldırı düzenlenecek” ifadesi kullanıldı.

Ordu sözcüsü, liman çevresinde bulunan sivillere bölgeyi terk etme çağrısı yaptı.

“Bölgede kalan herkes hayatını tehlikeye atar” denilen açıklama, sivillerin can güvenliği konusunda endişeleri artırdı.

Hudeyde limanı, Yemen’in en stratejik noktalarından biri olarak biliniyor. Son dönemde Kızıldeniz’deki gerilimin artması, bölgedeki ticaret yolları ve enerji güvenliği açısından uluslararası dikkatleri bölgeye çevirmiş durumda.

