İsrail ordusunun 'gizli' raporu: 'Gideon’un Savaş Arabaları' fiyasko oldu

İsrail televizyonu Channel 12, ordu içinde dağıtılan gizli bir rapora dayandırdığı haberinde, mayıs ayında Hamas’a karşı başlatılan geniş çaplı "Gideon'un Savaş Arabaları" adlı operasyonun hiçbir temel hedefini gerçekleştiremediğini duyurdu.

Belgede, operasyonun ne Hamas’ı askeri olarak zayıflatabildiği ne de rehinelerin serbest bırakılmasını sağladığı vurgulandı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve üst düzey komutanlar kamuoyu önünde operasyonu överken, raporda açıkça “İsrail her türlü hatayı yaptı” ifadesi yer aldı.

Ordunun kendi askeri doktrinini ihlal ettiği, yanlış kaynak yönetimi yaptığı, zaman baskısı oluşturamadığı ve sonunda hem uluslararası desteği kaybettiği hem de kendi gücünü tükettiği belirtildi.

“HAMAS AVANTAJ SAĞLADI”

Değerlendirmeye göre Hamas, bu süreçte kaynak toplama, toprak kontrolünü sürdürme ve kamuoyu algısında üstünlük sağlama fırsatı buldu.

Örgütün “uygun savaş yöntemleri” sayesinde ayakta kalabildiği, ayrıca İsrail’in yardım dağıtımındaki yetersizliklerini kullanarak “sahte açlık kampanyası” yürüttüğü ifade edildi.

Bu durumun, İsrail’e uluslararası alanda diplomatik zarar verdiği kaydedildi.

STRATEJİK HATALAR

Rapor, İsrail ordusunu aynı bölgelerde yavaş tempolu manevralar yapmakla, görev başarısından çok can kayıplarını önceliklendirmekle ve gerilla savaşına hazırlıksız yakalanmakla suçladı.

Ayrıca “caydırıcılık mantığına” aşırı bağımlı olunmasının, kesin bir zafer yerine ateşkes ve rehine pazarlığına yönelmenin de başarısızlığa yol açtığı kaydedildi.