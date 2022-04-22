İsrail polisi, Filistinlilerin cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya girmelerine müsaade etti

22 Nisan 2022 Cuma, 12:29

İsrail polisi, sabah namazı sonrasında çıkan olayların ardından cuma namazı için girişlerine müsaade etmediği Filistinli genç erkekleri Mescid-i Aksa'ya almaya başladı.

İsrail polisi, sabah namazı sonrasında Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahale etmiş, olayların ardından yalnızca Filistinli kadınlar ile yaşlı erkeklerin Mescid-i Aksa'ya girmelerine müsaade edilmişti.

Söz konusu kısıtlamayı kaldıran İsrail polisi, cuma namazını kılmak için gelen Filistinli genç erkeklere de müsaade ederek Mescid-i Aksa'ya girişlerine izin verdi.

31 FİLİSTİNLİ YARALANMIŞTI

İsrail polisi, binlerce Müslümanın sabah namazını eda etmesinin ardından Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemiş, ses bombası ve kauçuk kaplı mermilerle Filistinlilere müdahale etmişti.

Filistin Kızılayı, olaylarda 31 Filistinlinin yaralandığını, bunlardan 14'ünün hastanede tedavi altına alındığını bildirmişti.

Olaylar sırasında Mescid-i Aksa'nın avlusundaki ağaçlardan birinin alev alması sonucu çıkan yangın, Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin ekipleri tarafından söndürülmüştü.

İsrail polisi, söz konusu müdahalenin ardından Mescid-i Aksa'dan çekilmiş ve cuma namazına gelenlerden yalnızca kadınlar ile yaşlı erkeklerin Aksa'ya girişine izin vermişti.