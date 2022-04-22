İsrail polisi, Filistinlilerin cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya girmelerine müsaade etti
İsrail polisi, sabah düzenlediği baskında sonra Filistinlilerin cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya girmelerine müsaade etti.
İsrail polisi, sabah namazı sonrasında çıkan olayların ardından cuma namazı için girişlerine müsaade etmediği Filistinli genç erkekleri Mescid-i Aksa'ya almaya başladı.
İsrail polisi, sabah namazı sonrasında Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahale etmiş, olayların ardından yalnızca Filistinli kadınlar ile yaşlı erkeklerin Mescid-i Aksa'ya girmelerine müsaade edilmişti.
Söz konusu kısıtlamayı kaldıran İsrail polisi, cuma namazını kılmak için gelen Filistinli genç erkeklere de müsaade ederek Mescid-i Aksa'ya girişlerine izin verdi.
31 FİLİSTİNLİ YARALANMIŞTI
İsrail polisi, binlerce Müslümanın sabah namazını eda etmesinin ardından Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemiş, ses bombası ve kauçuk kaplı mermilerle Filistinlilere müdahale etmişti.
Filistin Kızılayı, olaylarda 31 Filistinlinin yaralandığını, bunlardan 14'ünün hastanede tedavi altına alındığını bildirmişti.
Olaylar sırasında Mescid-i Aksa'nın avlusundaki ağaçlardan birinin alev alması sonucu çıkan yangın, Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin ekipleri tarafından söndürülmüştü.
İsrail polisi, söz konusu müdahalenin ardından Mescid-i Aksa'dan çekilmiş ve cuma namazına gelenlerden yalnızca kadınlar ile yaşlı erkeklerin Aksa'ya girişine izin vermişti.
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