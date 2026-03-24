İsrail saldırısı sonrası flaş atama: Laricani’nin yerine Zolghadr

İran devlet televizyonunun aktardığına göre, eski Devrim Muhafızları komutanı Muhammed Bakıri Zolghadr, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi’nin yeni sekreteri olarak atandı.

Zolghadr, geçtiğimiz hafta İsrail saldırısında hayatını kaybeden Ali Laricani’nin yerine göreve getirildi.

Laricani, İran siyasetinde ve güvenlik bürokrasisinde etkili bir isim olarak öne çıkıyordu.

Atama, İsrail ile İran arasında süren çatışmaların gölgesinde gerçekleşti.

İran yönetimi, son dönemde üst düzey isimlerin hedef alındığı saldırıların ardından güvenlik yapılanmasını yeniden şekillendiriyor.

Yeni atanan Zolghadr, İran Devrim Muhafızları kökenli bir isim olarak biliniyor ve daha önce çeşitli üst düzey güvenlik görevlerinde bulundu.