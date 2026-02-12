İsrail saldırısı sonrası Natanz’da 'gizemli' çalışma

İran’ın kilit nükleer tesislerinden Natanz’da Aralık başı ile Ocak ayı arasında inşaat çalışmaları yapıldığı uydu görüntülerine yansıdı.

ABD merkezli Bilim ve Uluslararası Güvenlik Enstitüsü (ISIS) tarafından analiz edilen fotoğraflarda, Haziran 2025’te İsrail ve ABD saldırısında hasar gören zenginleştirme tesisinin üzerine beyaz panelli bir çatı inşa edildiği görülüyor.

Yeni inşa edilen panel kaplamanın, daha önce zarar gören insansız hava araçlarına karşı koruma kafesinin üzerine yapıldığı değerlendiriliyor.

ISIS, söz konusu çatının, tesis içinde yürütülen faaliyetlerin dışarıdan izlenmesini engelleme amacı taşıyabileceğini belirtiyor.

ISIS Kıdemli Araştırma Görevlisi Spencer Faragasso, İran’ın saldırı sonrası tesiste kurtarma ve geri kazanım çalışmaları yürütmeyi planlıyor olabileceğini söyledi.

Faragasso, “İran’ın, sağlam kalan makine ve ekipmanları ya da içeride kalmış olabilecek yüzde 60 saflıkta yüksek derecede zenginleştirilmiş uranyumu geri almak istemesi mümkün” değerlendirmesinde bulundu.

Tahran yönetimi, nükleer programının barışçıl amaçlı olduğunu savunurken, Natanz’daki son gelişmeler bölgedeki gerilimin sürdüğüne işaret ediyor.