İsrail saldırısında 3 Lübnan askeri öldü

Yayınlanma: 20.11.2024 - 07:51

Güncelleme: 20.11.2024 - 07:51

Lübnan ordusunun X hesabından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Sayda kentinin güneyindeki Sarafand'da bir askeri noktaya saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, "Düşman İsrail, Sarafand kasabasındaki bir ordu merkezini hedef aldı ve 3 askerin şehit olmasına neden oldu" ifadelerine yer verildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da saldırıda ilk belirlemelere göre 3 Lübnan askerinin hayatını kaybettiği, askeri bölgenin çevresindeki sivillerin de aralarında bulunduğu 17 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Sarafand'daki saldırıyla birlikte, 8 Ekim 2023’ten bu yana İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden Lübnan askeri sayısı 39'a çıktı.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, 17 Kasım'da Lübnan'ın güneyindeki Hasbaya'da 2 Lübnan askerinin hayatını kaybettiği İsrail saldırısının ardından, 8 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden Lübnan askeri sayısının 36'ya yükseldiğini duyurmuştu.