ABD Senatosu'nda İsrail ayrışması: Senatör, tasarıyı destekleyecek

Yayınlanma: 19.11.2024 - 14:01

Güncelleme: 19.11.2024 - 14:01

ABD'den alınan silahların insancıl hukuka uygun olarak kullanılması ve bu silahların kullanıldığı bölgelere insani yardımların ulaştırılmasının kolaylaştırılması gerektiğine işaret eden Van Hollen, İsrail'in Gazze'de bu iki şartı da ihlal ettiğini vurguladı.

Van Hollen, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarının "ABD'nin güvenirliğine zarar verdiğini ve bunun devam etmemesi gerektiğini" belirterek Washington yönetiminin İsrail'e silah satışını engellemesine yönelik "Ortak Onaylamama Kararlarını" destekleyeceğini belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın "ABD yasalarını görmezden gelerek ABD'nin çıkar ve değerlerini baltaladığını" ifade eden Van Hollen, Biden'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu yaptıklarından sorumlu tutmakta "başarısız" olduğunu ifade etti.

Van Hollen, Senato'daki meslektaşlarına mektup göndererek ortak kararları desteleme çağrısı yaptı.

ABD Senatosunun, ortak kararları yarın ele alması planlanıyor.

Senatör Bernie Sanders, 14 Kasım'da X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Gelecek hafta, Senato'ya İsrail'e belirli saldırı silahlarının satışını engellemek için bir dizi Ortak Onaylamama Kararlarını sunacağım" ifadesini kullanmıştı.