İsrail Savunma Bakanı Katz, hava saldırılarının ardından Suriye'deki yönetimi yine tehdit etti

Yayınlanma: 03.04.2025 - 16:11

Güncelleme: 03.04.2025 - 16:13

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Katz, Suriye'ye dün gece düzenledikleri hava saldırılarının "geleceğe dair bir uyarı" olduğunu öne sürdü.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yı "ağır bedel ödetmekle" tehdit eden Katz, "Suriye lideri Culani'yi (Ahmed Şara) uyarıyorum. İsrail'e düşman güçlerin Suriye'ye girmesine ve ülkemizin güvenlik çıkarlarını tehlikeye atmasına izin verirseniz çok ağır bir bedel ödeyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Suriye'ye saldırılara devam edeceklerini söyleyen Katz, İsrail'in uluslararası hukuka göre Suriye toprağı olan işgal altındaki Golan Tepeleri ile Baas rejiminin devrilmesinin ardından, 8 Aralık sonrası başta Şeyh (Hermon) Dağı olmak üzere işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini vurguladı.

TESİL BÖLGESİNDE ÇATIŞMA

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyindeki Dera iline bağlı Tesil bölgesinde çıkan çatışma üzerine dün gece bölgeye havadan ve karadan saldırı düzenlediğini duyurdu.

Tesil bölgesindeki silahlı unsurların, İsrail güçlerine ateş açtığını ileri süren açıklamada, askerlerin karşılık vermesiyle çıkan çatışmada söz konusu silahlı unsurların öldürüldüğü, İsrail askerlerinden ise yaralanan olmadığı aktarıldı.

Suriye basını, İsrail güçlerinin dün Dera'nın batısındaki El Cebiliye Barajı'nın çevresini bombalaması sonucu 9 sivilin hayatını kaybettiğini, çok sayıda sivilin de yaralandığını aktarmıştı.

İsrail, dün akşam saatlerinde Hama Havalimanı ve çevresindeki noktalara 14'ten fazla hava saldırısının yanı sıra Humus iline bağlı T4 Askeri Havaalanı ve başkent Şam'daki askeri altyapıya hava saldırıları, Dera ilinin batısına ise havan ve topçu saldırıları düzenlemişti.

SURİYE'DE NELER OLUYOR?

İsrail ordusu, Çarşamba günü (2 Nisan) Suriye’nin Şam, Hama ve Humus kentlerinde bulunan askerî üs ve tesislere yönelik hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.

Suriye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre saldırılar, Hama’daki askerî havaalanını neredeyse tamamen yok ederken, onlarca sivil ve askerin de yaralanmasına yol açtı.

Reuters’a konuşan Hama merkezli bir askeri kaynak, hava üssüne yönelik gerçekleştirilen yaklaşık on iki saldırı ile pistler, kule, silah depoları ve hangarların imha edildiğini belirtti.

Kaynak, “İsrail, Hama hava üssünü tamamen yok etti. Bu, ülkenin askerî kapasitesini sistematik şekilde ortadan kaldırmaya yönelik bir bombardımandır" dedi.

Reuters, İsrail'in ayrıca, Humus'taki T-4 (Tiyas) hava üssünü hedef aldığını açıkladı. Bu üssü önemli kılan ise geçen hafta basına yansıyan, 'Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üsse yerleşme planları yaptığına' dair iddialar.

Millî Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından 3 Nisan'da, bu iddialara ilişkin yapılan açıklamada,"Suriye'de olan veya olduğu iddia edilen gelişmelerle ilgili resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalar dışındaki gerçekliği olmayan, maksatlı haber ve paylaşımlara itibar edilmemelidir" ifadelerine yer verdi.

İSRAIL'İN SURİYE TOPRAKLARINDAKI İŞGALİ

İsrail ordusu, 1967'den beri işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'ne bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık'ta işgal etmişti.

İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı.

İki ülke arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile Golan Tepeleri'ndeki tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'nin güneyindeki işgalin kalıcı olacağı mesajını vermiş ve Suriye'nin egemenliğine aykırı olarak güney bölgesinin silahsızlandırılması talebinde bulunmuştu.