İsrail Somaliland’i tanıyan ilk ülke olmuştu: 'İsrail, canını acıtan Türkiye’yi kuşatmaya çalışıyor'

İsrail, geçtiğimiz cuma günü, 1991’de Somali’den ayrıldığını ilan eden Somaliland’i tanıma kararı aldı. Bu karar, içlerinde Türkiye ve Suudi Arabistan’ın da yer aldığı birçok ülke tarafından tepkiyle karşılandı.

‘İSRAİL KENDİ GÜVENLİK ÇERÇEVESİNİ DOĞU AFRİKA’DAN BAŞLATIYOR’

Cumhuriyet’e konuşan İsrail uzmanı Dr. Remzi Çetin, bu kararın sebeplerinden birinin “İsrail’in Afrika Boynuzu’nda Türkiye’yi kuşatma isteği” olduğunu belirterek “İsrail kendi güvenlik çerçevesini Doğu Afrika’dan başlatıyor. 1950’lerden itibaren Doğu Afrika’daki istihbari varlığı kanıtlanmış, Afrika’ya bir örümcek ağı gibi yayılmış İsrail, Türkiye’nin bölgedeki varlığından rahatsız oluyor. Bu, İsrail’in canını acıtıyor” dedi.

Çetin, Türkiye’nin Somali'deki varlığını, “Özellikle 2005’ten itibaren başkent Mogadişu’da istihbari, askeri ve diplomatik ağırlığımız hep arttı. Şu anda hariciye tarihimizde en büyük diplomatik binamızı, kompleksimizi biz Somali’ye inşa ettik. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük büyükelçiliği, diplomatik misyonu Somali’de. TÜRKSOM adını verdiğimiz, Türkiye-Somali ortak asker yetiştirme programı var. Türk askeri orada. Enerji diplomasimizi Somali’de kullanıyoruz. Somali’de ve Somali açıklarında petrol, doğalgaz arıyoruz. Sismik faaliyetler yapıyoruz. Oruç Reis gemimiz, TCG Anadolu’muz orada. Her yönüyle Aden Körfezi’nin ve Somali’nin güvenliğini sağlıyoruz” sözleriyle anlattı.

‘TÜRKİYE İSRAİL’İN CANINI ACITTIKÇA, İSRAİL DE TÜRKİYE’Yİ KUŞATMAYA ÇALIŞIYOR’

Türkiye’nin yalnızca Doğu Afrika’da değil, Suriye sahasında da İsrail’in canını acıttığını savunan Dr. Çetin, “Suriye’de Türkiye ve İsrail’in çatışması mümkün. Bu hiç hafife alınacak bir olasılık değil. Şu anda Ankara-Washington arasındaki ilişkiler, Türkiye ve İsrail’in Suriye sahasında sıcak bir çatışmaya evrilmemesi için bir emniyet subabı görevi üstleniyor. Ancak İsrail, Suriye sahasında üstüne gidemediği, köşeye sıkıştıramadığı Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni yanına çekerek, hatta Hindistan’ı da buna ekleyerek, hatta Pakistan’ı da Güneydoğu Asya’da rahatsız ederek, muhtelif coğrafyalarda kuşatmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı. Çetin, ayrıca, “Türkiye-İsrail ilişkileri geçmişte olduğu gibi altın çağını yaşasaydı, Netanyahu hükümeti bugün Somaliland’i tanımazdı” dedi.

SOMALİ CUMHURBAŞKANI TÜRKİYE’YE GELİYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed ile Ankara’da bir araya geldi. Bayraktar, görüşmede, Somali’deki hidrokarbon arama çalışmalarının ele alındığını belirtirken, bu görüşmenin Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’un Ankara ziyareti öncesi gerçekleştiğini kaydetti. İngiltere merkezli Middle East Eye ise sözkonusu ziyaretin bugün gerçekleşeceğini yazdı. Habere göre Mahmud’un ziyareti, İsrail’in Somaliland hamlesinden önce planlanmıştı.