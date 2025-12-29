Bursa ayrıntısı ortaya çıktı: O IŞİD’li aylar önce paylaşmış!

Yalova Emniyet Müdürlüğü ekiplerince merkeze bağlı Elmalık köyü yolundaki bir eve düzenlenen operasyonda, IŞİD’lı teröristlerin güvenlik güçlerine ateş açması sonucu çatışma yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıda 3 polisin şehit olduğunu, 8 polis ile 1 bekçinin yaralandığını açıkladı.

Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden biri olan IŞİD üyesi Zafer Umutlu'nun geçmişteki sosyal medya faaliyetleri de incelendi. Yapılan incelemede, Umutlu'nun aylar önce Bursa'nın İnegöl ilçesinden konum bilgisi ekleyerek video paylaştığı belirlendi.

Söz konusu paylaşımın, teröristin farklı illerde bulunduğuna ve örgütsel hareketliliğine işaret ettiği değerlendirilirken, güvenlik güçlerinin dijital materyaller üzerindeki incelemeleri sürüyor.