İsrail Sumud Filosu’na saldırdı… Bakan Fidan’dan tepki: ‘Bunun adı korsanlıktır’

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail’in Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu’na müdahalesine sert tepki gösterdi.

Fidan, yaptığı açıklamada, "Şu anda 25 gemiye müdahale edildiği tahmin edilmekte. Bunun literatürdeki adı korsanlıktır. Filodaki tüm aktivistlerin can güvenliği her şeyden önce gelmektedir. Filoda vatandaşları olan bütün ülkelerle temas halindeyiz. Vatandaşlarımızın güvenli biçimde geri dönmesi için ilgili kurumlarımızla ve diğer ülkelerle çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

“MUNKİ” İLE BAĞLANTI KESİLMİŞTİ…

54 tekneden oluşan filo, Gazze’ye yönelik ablukayı kırmak amacıyla geçtiğimiz günlerde Marmaris ilçesinden hareket etmişti.

Filonun Türkiye ayağı ayrıca “Munki” adlı gemiyle bağlantının kesildiğini duyurdu. Açıklamada geminin İsrail güçleri tarafından saldırıya uğradığı ve taciz edildiği iddia edildi. Ancak bu iddialar bağımsız kaynaklar tarafından henüz doğrulanmadı. İsrail ordusundan da resmi bir açıklama yapılmadı.